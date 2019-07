Novo espetáculo de teatro do grupo garagem estreia em Manaus

Manaus- Na quinta-feira (27), estreia o espetáculo teatral “Ainda bem que não tivemos filhos”, do Grupo Garagem. A encenação ocorre no espaço Ateliê 23, na rua Tapajós, Centro, às 19h. O ingresso custa R$ 10 (meia-entrada para estudantes, idosos, doador de sangue e artistas).

Com direção e iluminação de Lu Maya e atuação e dramaturgia e Pricilla Conserva, a peça teatral é um encontro sobre os desencontros, amores e desamores. A dramaturgia de Conserva foi inspirada em suas vivências de relacionamentos amorosos, porém para a intérprete a obra não se trata de sua vida “o texto traz memórias de relacionamentos amorosos pelos quais eu passei, mas a encenação não fala disso, fala de como as pessoas se identificam com essas relações, que podem ser passageiras ou duradouras e como lidamos com as marcas que elas deixam em nós” afirma a atriz.

No processo de criação do espetáculo, a diretora Lu Maya comenta que realizar o espetáculo foi uma forma de falar sobre os desamores que ela também viveu “a obra ocorreu de forma orgânica, pois eu passei por vários desamores na minha vida, então falar sobre isso foi uma porta para eu expor minhas vivências através das propostas que eu trouxe pra Pricilla (atriz e dramaturga). Inicialmente foi um desafio, mas após releituras e estudos foi um prazer ver toda a cena se desenhando”, afirma a diretora.

A obra é formada ainda por Frank Kitzinger nos elementos visuais da cena, Elson Arcos na sonoplastia e Andreza Afro Amazônica como assistente de produção.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Covers amazonenses movimentam pubs e bares em Manaus