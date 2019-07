Vídeo: Quadrilhas e bois mirins abrem o 54º Festival de Parintins

Parintins - Com a presença das diretorias dos bumbás Garantido e Caprichoso e a comissão dos jurados do festival ocorreu, no último sábado (22), em Parintins (município distante 369 km de Manaus), a reunião de abertura do 54º Festival Folclórico da ilha tupinambarana. Cada bumbá vetou seis nomes da relação que a comissão apresentou.

Durante a noite, o festival foi oficialmente aberto com as tradicionais quadrilhas da chave A e B, que levaram muita alegria e animação para o palco improvisado na Praça dos Bois. Um grupo veio da comunidade Boa Esperança, na Zona Rural de Parintins, só para se apresentar na abertura.

Outra quadrilha iniciou a apresentação com a alegoria de um peixe muito conhecido na região, o aruanã, popularmente chamado de "sulamba" ou "macaco d'água". O marcador da quadrilha, Emanuel Lopes, disse que o sonho é que as apresentações voltem a ser feitas na arena do bumbódromo.

O secretário de cultura do Amazonas, Marco Apolo Muniz, que acompanha os preparativos para a disputa dos bumbás, participou pela primeira vez da abertura do evento.

Na noite de sábado disputaram as quadrilhas da chave C e E. No domingo (23), os bumbás mirins Estrelinha, Tupi e Mineirinho encerraram o primeiro momento do 54º Festival Folclórico da ilha.

