Arte visual: ‘Artistas Emergentes’ reúne obras de dez novos talentos

Manaus- Com 37 obras de novos talentos das artes visuais do Amazonas, a exposição “Artistas Emergentes” inaugura nesta terça-feira (11), às 19h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro. A mostra, que conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), tem entrada gratuita.



A principal finalidade da exposição é apresentar a técnica e o trabalho de André Matheus, Andréia Batista, Fábio Silva (Ortiz), Jasiel Padrón, Karina Freitas, Markus Santos, Matheus Williams, Paola Honda Castro, Paulo Victor e Weverton Ribeiro, nomes que começam a se destacar no cenário local.

“O cenário artístico de Manaus tem crescido consideravelmente e, com ele, surgiram novos artistas que procuram uma oportunidade de mostrar seus trabalhos e ter sua inserção no meio das artes visuais local. Pensando nessa possibilidade, criamos essa exposição que tem como objetivo revelar os novos talentos e mostrar as várias técnicas que cada um deles possui, além da maneira como usam as ferramentas já existentes para alcançar um resultado único e próprio em suas obras”, comenta Cristoffer Ferreira, curador da coletiva.

“Artistas Emergentes” conta com 37 obras livres com técnicas de desenho artístico com lápis de cor, ilustração digital, desenhos feitos com caneta nanquim e esferográfica, hachura, aquarela e grafite. A mostra ficará disponível até 29 de setembro durante o horário de visitação do espaço: de terça a sábado, das 9h às 17h; e no domingo, das 9h às 14h.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Covers amazonenses movimentam pubs e bares em Manaus