Amazonas Filarmônica apresenta obras russas no Teatro Amazonas

Teatro Amazonas terá concerto com compositores russos | Foto: Divulgação

Manaus - O Concerto desta quinta-feira (27), no Teatro Amazonas, terá peças de Tchaikovsky e Shostakovich. Dois momentos da música clássica russa – final do século 19 e meio do século 20 – serão apresentados em um concerto da Amazonas Filarmônica, às 20h desta quinta-feira (27/6), com entrada gratuita no Teatro Amazonas.



O repertório reunirá obras de Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) e Dmitri Shostakovich (1906-1975), com regência do maestro Otávio Simões. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e a classificação é livre.

Teatro Amazonas terá concerto com compositores russos | Foto: Divulgação

As obras escolhidas foram “Francesca da Rimini”, poema sinfônico (1876) de Tchaikovsky, e “Sinfonia nº 5 em ré menor” (1937), de Shostakovich.

O poema sinfônico de Tchaikovsky abrirá o concerto e tem duração de 25 minutos. Em seguida, a Amazonas Filarmônica apresentará a “Sinfonia nº 5”, obra famosa de Shostakovich.

Teatro Amazonas terá concerto com compositores russos | Foto: Divulgação

Com obras de renome no repertório orquestral, a Amazonas Filarmônica poderá mostrar o virtuosismo da orquestra e de seus integrantes, segundo Otávio Simões. “São obras de difícil execução, que também contam com solos de instrumentos de sopro e percussão, e exigem músicos de habilidade. É uma apresentação para os fãs da música e para aqueles que querem conhecer obras clássicas.

Serviço: Amazonas Filarmônica apresenta obras de Tchaikosvsky e Shostakovich

Data/ Hora: Quinta-feira, dia 27 de junho, às 20h

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Leia mais:

Teatro Amazonas é classificado como uma das casas de ópera mais bonitas do mundo

Conheça a história do Teatro Amazonas num passeio guiado