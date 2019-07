Shopping promove arraial com atrações artísticas gratuitas em Manaus

Manaus- Canjica, pamonha, maça do amor, tacacá, mungunzá, quadrilhas, além de bandas de forró encerrando a programação noturna, são as atrações do Arraial ViaNorte, que vai movimentar o shopping Manaus ViaNorte, na Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, no Nova Cidade de (5) a (21) de julho, a partir das 18h até a meia-noite, de sexta a domingo.

O evento temático já é uma tradição do empreendimento nos meses de junho e julho com a presença de um bom público. O Arraial ViaNorte será realizado na área externa em frente ao centro de compras, com entrada gratuita.

De acordo com a programação, cada noite será encerrada por uma atração musical, a partir das 22h. O evento começa às 18h e vai até meia-noite, as sextas e sábados.

Além das comidas típicas da época e das atrações musicais, o Arraial do ViaNorte terá ainda a apresentação de quadrilhas juninas e danças folclóricas regionais dos mais variados tipos, reunidas em um festival cultural diverso.

O arraial também terá uma praça de bebidas, mesas, balões infláveis e brinquedos para as crianças a preços populares como uma opção a mais para quem quiser se divertir.

*Com informações da assessoria

