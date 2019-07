Festival Filhos&Tal terá diversão para toda a família em Manaus

Manaus - Com a proposta de unir lazer, arte e aprendizado em um único evento, num mesmo espaço, acontece em Manaus, no próximo dia 7 de julho, das 9h às 19h, o 1º Festival Filhos&Tal, voltado para mães e pais com crianças de todas as idades, incluindo as que ainda estão na barriga.

A programação, com diversas atividades, será realizada na Escola de Equitação Nissim Pazuello, localizada na rua Fortaleza, número 222, Adrianópolis, bem ao lado do Empório Roma. Para participar, basta acessar o site www.filhosetal.com e clicar no banner do evento. O ingresso gratuito vale para até 6 pessoas da família.

“Teremos teatro, dança, performances circenses, shows musicais, corrida de obstáculos, oficinas interativas e rodas de conversas com diversos especialistas em cuidados infantis, como pediatra, enfermeira, psicóloga e nutricionista”, informa Fábio Owada, gerente da Valendo, empresa responsável pela produção do Festival Filhos&Tal.

Conforme ele, a proposta do evento é permitir que pais e mães curtam o dia de lazer juntamente com seus filhos, por isso a programação não é focada apenas nas crianças, mas na família como um todo.

Natureza e tecnologia

Para as famílias que curtem passear ao ar livre, o Festival Filhos&Tal será um achado. O local de realização do evento é totalmente arborizado, com muito verde e alguns pequenos animais para contemplação, assim como a possibilidade de andar a cavalo e participar da oficina de hortinha caseira.

Mas as famílias que não dispensam uma boa tecnologia também terão seu espaço, podendo apreciar alguns dos jogos desenvolvidos por alunos de uma escola de programação infantil e adolescente, além de oficinas de robótica e outras atividades do gênero.

“A grande maioria das atividades é gratuita, e as poucas oficinas pagas têm preços bem em conta, de R$ 2 a 10 R$, apenas para cobrir o custo dos materiais”, explica Fábio Owada.

Ainda segundo o produtor, além da programação interativa, o festival terá praça de alimentação com opção de cardápios variados, bem como uma feirinha de produtos criativos que envolve desde brinquedos e acessórios para quartos de crianças, até roupas e livros para pais e mães que se interessam em aumentar o conhecimento sobre o dia a dia e a relação com os filhos.

Já entre as rodas de conversas para pais e mães, todas gratuitas, estarão assuntos como o desenvolvimento do amor pelos filhos ainda durante a gestação, a importância da participação dos papais na gravidez e as dores e prazeres da amamentação. Também farão parte dessas rodas assuntos relacionados a alimentação infantil e as consequências desta para a saúde da criança, com foco na obesidade e no diabetes.

O Festival Filhos&Tal é um evento sem fins lucrativos, promovido pelo portal de conteúdos materno-infantis www.filhosetal.com, e conta com apoio cultural das empresas Happy Code, Empório da Papinha, Sabin Medicina Diagnóstica, Festas &Tal, RR Emergências, FunNow Loja de Cenários e Escola de Equitação Nissim Pazuello.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Amazonas Filarmônica apresenta obras russas no Teatro Amazonas