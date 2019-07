Estacionamento do Aeroporto de Manaus será palco do Arraiá da Alegria

Divulgação

Manaus - Nos dias 5, 6 e 7 de julho, o estacionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na Zona Oeste de Manaus, será palco do Arraiá da Alegria. Trata-se de um evento gratuito onde a população manauara poderá ter, em um só espaço, diversas atrações musicais, danças e comidas típicas, além de um espaço kids especial dedicado aos pequenos.

Serão 300 mesas espalhadas pelo espaço, banheiros químicos, fraldário e o maior espaço kids com brinquedos para a criançada, um dos maiores já realizados nesse conceito, em Manaus.

De acordo com um dos organizadores do evento, Hederson Cid, o evento é voltado para toda a família. “O arraial é gratuito e contará com estrutura completa para toda a família que quiser se divertir em um ambiente seguro e em clima de festa junina, além disso contará com a maior estrutura de área kids de Manaus”, afirmou.

Quarenta barracas de alimentação irão comercializar comidas típicas e tradicionais das festividades de São João, com pratos até R$20. O arraial ficará completo com as brincadeiras tradicionais de festa junina e a atração nacional Zé Lezin.

Na sexta, a programação inicia às 18h ainda contará com bandas de música e danças. No sábado, haverá atração nacional de humor, Zé Lezin, a partir das 17h. E no domingo, também a partir das 17h, musical infantil. Jonatas Sales Produções fará apresentação em homenagem aos personagens Baby Shark, a Bela e a Fera, Mundo Bita, Frozen, Homem Aranha, Pantera Negra e Homem de Ferro.

