Produções italianas são exibidas em mostra no Cineteatro Guarany

Manaus- De (1°) a (5) de julho, o Cineteatro Guarany receberá a segunda edição da Mostra de Cinema Italiano, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), em parceria com a Embaixada da Itália em Brasília.

As sessões têm entrada gratuita e iniciam sempre às 19h. As projeções são feitas com áudio na língua original da produção e legendas em português.

Na edição 2019, serão exibidos “Funcionário do Mês”, de Gennaro Nunziante; “Veloz como o vento”, de Matteo Rovere; “Fiore”, de Claudio Giovannesi; “Loucas de alegria”, de Paolo Virzì, e “Belos sonhos”, de Marco Bellocchio.

O Cineteatro Guarany fica na avenida Sete de Setembro, anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro, Centro, zona sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Amazonas Filarmônica apresenta obras russas no Teatro Amazonas