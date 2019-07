Vin Diesel comemora início das gravações de 'Velozes & Furiosos 9'

Uma das franquias mais famosa do mundo está prestes a ter uma continuação. Vin Diesel publicou no Instagram, na segunda-feira (24), um vídeo com Michelle Rodriguez agradecimento pela oportunidade de gravar "Velozes e Furiosos 9".



"Nós acabamos de completar o primeiro dia de gravação. Parece um milagre. E nós estamos tão gratos. Gratos a você, Universal, gratos a todo o time, a equipe incrível e aos atores. E o mais importante: gratos a vocês, que adotaram essa franquia. Você acredita?" pergunta Diesel à Michelle Rodriguez.

Dirigido por Justin Lin, "Velozes e Furiosos 9" estreia apenas em 21 de maio de 2020. Além de Diesel e Rodriguez, os atores Tyrese Gibson, Jordana Brewster e o cantor Ludacris também estarão no elenco. Para os fãs mais ansiosos, relaxem. O spin-off da franquia "Hobbs & Shaw" será lançado em agosto de 2019.

Leia mais:

