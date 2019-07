Prefeitura de Parintins volta atrás e confirma show de Anitta

Cantora é uma das atrações da Festa dos Visitantes, em Parintins | Foto: Reprodução

Parintins - Apesar da publicação no Diário Oficial acerca de uma rescisão contratual com a empresa responsável pelo show da cantora Anitta, Rodamoinho Produtora de eventos Ltda., a assessoria de comunicação do município de Parintins confirmou o show na Festas dos Visitantes, que acontece nesta quinta-feira (27).

De acordo com publicação no Diário Oficial dos Municípios, o contrato com a cantora Anitta foi rescindido pelo prefeito do município, Frank Bi Garcia.



Na publicação, consta o rompimento do contrato com a empresa responsável pela realização do show da cantora no município durante o período do festival.

Apesar da publicação no Diário Oficial do Município, a assessoria da Prefeitura de Parintins confirmou o show. ''A apresentação da Anitta está mantida. Houve um destrato acerca do contrato anterior, mas ela já está em deslocamento até Parintins para a realização do show'', disse ele.

Polêmica

A controversa acerca do show da cantora ocorreu após o Ministério Público do Estado (MP-AM) abrir investigação acerca do pagamento feito pela Prefeitura de Parintins, que pagaria R$ 500 mil de cache à funkeira, embora o valor do show costumeiramente fique na casa dos R$ 200 mil, o que motivou a investigação.

E xplicações

Em coletiva, Bi Garcia pontuou que o cachê pago pelo show da cantora Anitta envolve não só a apresentação, como também a logística do descolamento da artista e toda sua equipe do Rio de Janeiro a Parintins. Segundo o prefeito, o valor de R$ 500 mil é oriundo da parceria com o Governo do Estado do Amazonas e iniciativa privada.

“Nós não estamos tirando um centavo da receita municipal. Não temos capacidade para pagar um show da Anitta. Toda a população parintinense e quem participa do Festival de Parintins sabe que o evento tem o seu patrocínio master, que são o Governo do Estado e a iniciativa privada”, salientou o prefeito Bi Garcia.

Até a publicação desta matéria, o prefeito Bi Garcia não havia se pronunciado sobre o cancelamento do show da cantora.

Confira a publicação no Diário Oficial do Município abaixo:

Publicação no Diário Oficial dos Municipios | Foto: Reprodução





Edição: Isac Sharlon

