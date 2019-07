'Mercado cinematográfico no AM ainda é incipiente", diz Sérgio Andrade

Manaus- Com prêmios internacionais no currículo, o cineasta, diretor, roteirista e produtor amazonense Sérgio Andrade ainda considera o mercado audiovisual do Amazonas incipiente.

Nascido em Manaus, o nome do cineasta consta em produções de TV e cinema como “Diários da Motocicleta”, de Walter Salles. Seu longa “Antes o Tempo Não Acabava” foi premiado nos festivais Queer Lisboa e Vitória, em Portugal. O filme também foi exibido no Festival de Cinema Latino-americano de Toulouse, um dos mais importantes da França, em 2016.

Para Andrade, o Amazonas tem potencial suficiente para ser explorado por cineastas locais, mas a falta de investimento e formação de profissionais dificultam o processo de capitalização de recursos, produção, distribuição e até mesmo reconhecimento dos trabalhos aqui produzidos.

" “O mercado cinematográfico no Amazonas ainda é incipiente. É um mercado que depende muito do subsídio local dos governos da esfera estadual e municipal. Além disso, falta incentivo educacional para quem quer fazer cinema no Amazonas. Aqui, temos muitas histórias locais para produzir séries e filmes. Falta formação e incentivo para isso. Vem gente de fora filmar aqui quando nós poderíamos estar despontando essas produções”, disse. " Sérgio Andrade, Cineasta amazonense

Cenário Político

O diretor explica que o atual cenário político vivido pelo país também é um fator que implica no fazer da arte. Isso, de acordo com o cineasta, influenciou o trabalho da Agência Nacional do Cinema (Ancine), que agora funciona num ritmo lento.

“Cinema profissional, de qualidade, com profissionais da área, é uma arte que precisa de investimento. Esse tipo de investimento é a maior dificuldade no Amazonas e em todos os outros estados. Até dois anos atrás, isso não era uma dificuldade devido ao programa de apoio ao cinema e editais de suporte promovidos pela Ancine e Fundo Setorial do Audiovisual. O atual governo não é um grande incentivador da cultura”, diz.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Produções italianas são exibidas em mostra no Cineteatro Guarany