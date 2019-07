Débora Falabella e Yara Novaes no Teatro Amazonas no fim de semana

A peça “Contrações”, montagem do Grupo 3 de Teatro para o texto do dramaturgo inglês Mike Bartlett, será apresentada no Teatro Amazonas, neste sábado (29) | Foto: Divulgação

Manaus - A peça “Contrações”, montagem do Grupo 3 de Teatro para o texto do dramaturgo inglês Mike Bartlett, será apresentada no Teatro Amazonas, neste sábado (29), às 20h, e domingo (30/06), às 19h, com as atrizes Débora Falabella e Yara de Novaes.



Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro e custam entre R$ 40 e R$ 80 (valor da inteira). O evento tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e a classificação é de 14 anos.

Trama

Sucesso de crítica e público, a obra de Bartlett é cruelmente cômica e demonstra a faceta mais absurda de uma situação comum de trabalho.

No escritório de uma grande corporação, a gerente solicita que a funcionária Emma leia em voz alta uma cláusula do contrato que proíbe aos colaboradores qualquer relação sentimental ou sexual com outro colega da empresa. Nos encontros seguintes, a gerente libera suas diferentes facetas para manipular Emma. Para manter seu emprego, a empregada acaba por se render e danifica sua vida privada.

Com direção de Grace Passô, o espetáculo conquistou os prêmios APCA, APTR, Questão de Crítica e Aplauso Brasil



Parceiros criativos constantes do coletivo Grupo 3 de Teatro, Silvia Gomez assina a tradução do texto, Morris Picciotto é o autor da trilha original e André Cortez criou cenário e figurino da montagem.

A companhia foi fundada pelos artistas mineiros radicados em São Paulo: Débora Falabella, Yara de Novaes e Gabriel Fontes Paiva, que assinam a direção artística do Grupo.

Os ingressos também podem ser adquiridos pelo endereço eletrônico: https://www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas.

Débora Falabella



Conhecida por atuações arrebatadoras em novelas como “O Clone” e “Avenida Brasil”, no cinema a atriz atuou no curta-metragem “Françoise”, de Rafael Conde, que lhe rendeu prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado e no Festival de Brasília; e nos longas “Dois perdidos numa noite suja” (prêmio Melhor Atriz no Festival de Brasília), de José Joffily; “Lisbela e o Prisioneiro”, de Guel Arraes; e “Cazuza – O tempo não para”, de Sandra Werneck e Walter Carvalho.



Além da vitoriosa trajetória em TV e cinema, ela esteve no palco nos últimos 15 anos participando de espetáculos teatrais onde recebeu prêmios de melhor atriz: Troféu Usiminas/Sinparc e Prêmio Sated-MG.

Atualmente excursiona com o espetáculo “Contrações”, que lhe rendeu três prêmios como melhor atriz – APCA, APTR e Aplauso Brasil.

Yara de Novaes

Atriz, diretora e professora de teatro, fundou em 2005 o Grupo 3 de Teatro, onde alterna seus trabalhos de atriz e diretora, além da direção artística da companhia. Dirigiu, como convidada, 17 espetáculos nos últimos 12 anos, entre eles “Tio Vânia (Aos que vierem depois de nós)”, do Grupo Galpão; “Caminho para Meca”, com Cleyde Yaconis; e “Maria Miss”, com adaptação da obra de Guimarães Rosa.

Como marca de suas direções, além de um forte trabalho corporal, tem a narrativa como ponto de partida para a criação teatral.

Já levou aos palcos autores como Fiodor Dostoiévski, Fernando Bonassi, Móricz Zsigmond, Lygia Fagundes Telles, Murilo Rubião e Guimarães Rosa, entre outros. Atualmente excursiona com o espetáculo “Contrações” pelo qual recebeu o prêmio APCA de melhor atriz em 2013 e leciona a disciplina Teatro na Fundação Armando Alvares Penteado.

Serviço: Peça “Contrações”

Data/hora: Sábado, dia 29 de junho, às 20h; e domingo, dia 30 de junho, às 19h

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: R$ 80 (plateia/frisas), R$ 60 (1° e 2° pavimentos) e R$ 40 (3º pavimento); valores referentes à inteira

Classificação: 14 anos

