Prêmios Literários Cidade de Manaus recebem inscrições até sexta-feira

David Batista / Arquivo Manauscult

Manaus- O prazo das inscrições para a 8ª edição dos Prêmios Literários Cidade de Manaus termina nesta sexta-feira, (28). Lançado pela prefeitura, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), o concurso objetiva premiar, anualmente, obras inéditas, em língua portuguesa, de autores brasileiros.

Para participar, o candidato deve preencher uma ficha de inscrição, obtida na sede do conselho, na avenida André Araújo, Aleixo, no térreo do prédio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), ou no link http://concultura.manaus.am.gov.br/premio-literario.

Segundo a Portaria N° 47/2018, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), no dia 23 de outubro de 2018, o período de análise das obras pela comissão julgadora será de 20 de maio a 19 de julho deste ano. O resultado deverá ser divulgado no dia 31 de julho de 2019.

O edital premia obras de vários gêneros, como novela, conto, romance, poesia, crônicas, texto teatral, ensaios, jornalismo literário, entre outros. As informações detalhadas sobre a Lei N° 1.787, de 8 de novembro de 2013, com o regulamento completo dos Prêmios Literários Cidade de Manaus, estão disponíveis no site do Concultura.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Produções italianas são exibidas em mostra no Cineteatro Guarany