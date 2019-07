Millennium Shopping realiza três dias de Festa Caipira

A banda Stone Ramos faz o encerramento da Festa Caipira com um repertório recheado de brega, carimbó, guitarrada e lambada | Foto: Divulgação

Manaus - Barracas com comidas típicas, danças, decoração, muita animação, são os ingredientes tradicionais de uma boa comemoração junina, que o Millennium Shopping sedia a partir desta sexta-feira (28). A Festa Caipira acontecerá durante três dias e o público poderá conferir o show da banda The Stone Ramos, Eduardo Dornelas, Banda Trio Pé de Serra, Joãozinho do Acordeon e Trio Forrozado, além de apresentações de cirandas e quadrilhas em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas do Amazonas. Toda a programação gratuita, o evento ocorrerá das 16h às 22h, até domingo (30), no estacionamento G3.

“O Millennium Shopping está sempre buscando realizar eventos para seus clientes se divertirem e esta festa junina será imperdível. Já está tudo preparado para receber o público nos três dias de evento com conforto, segurança e diversão”, garante Elizandra Xavier, coordenadora de marketing do centro de compras.

Os quitutes juninos são atração à parte da Festa Caipira, com delícias típicas feitas à base de milho, doces, salgados e comidas regionais como o tradicional tacacá. Grandes restaurantes da capital amazonense apresentarão pratos com receitas especiais para o evento. Um bar ofertará cervejas artesanais feitas com métodos alemães.



A criançada também terá vez no evento com um espaço totalmente dedicado a elas. O local contará com espaço geek, games, brinquedos infláveis, atividades de literatura infantil e brincadeiras lúdicas. Os pais poderão aproveitar as outras atrações, pois a programação contará com ajuda de monitores que acompanharão os pequenos nas brincadeiras.

Atrações Musicais

Nos três dias de evento, a partir das 16h, o DJ Pedro Cacheado dará início na trilha sonora da Festa Caipira. No dia 28, às 20h, quem subirá ao palco do evento será o Trio Forrozado, que promete fazer todo mundo dançar.

No dia 29, às 17h, quem anima a festa será o Joãozinho do Acordeon e Grupo Xoteado. Às 18h30, se apresentam as danças Quadrilha Jaq na Roça, Internacional Ponna e a Juventude na Roça. Em seguida, às 20h30, o cantor sertanejo Eduardo Dornelas vai embalar o público com sucessos do momento.



No dia 30, às 17h, o Forró Garapa de Cana agita a festa. Às 18h, o público poderá conferir uma intervenção de maracatu na praça de alimentação. A partir das 18h30, a Quadrilha na Roça, Maracatu Eco de Sapopema, e a Quadrilha Marupiaras do Amazonas, se apresentam no evento. Às 20h30, a banda Stone Ramos faz o encerramento com um repertório recheado de brega, carimbó, guitarrada e lambada.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Débora Falabella e Yara Novaes no Teatro Amazonas no fim de semana