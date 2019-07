14 artistas parintinenses participam de exposição em Manaus

O espaço é aberto de segunda a sexta-feira das 8h às 17h | Foto: Izaías Godinho

Manaus - Às vésperas do 54º Festival de Parintins, 14 artistas do município realizam a exposição “Parintins em Cores” na Biblioteca Pública do Amazonas, localizada na rua Barroso, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A mostra tem início nesta quinta-feira (27) e conta com a exposição de 29 obras, com a curadoria do artista Jandir Reis.

A exposição é realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) com acesso gratuito | Foto: Izaías Godinho

De acordo com o bibliotecário Davi Carvalho, a exposição é realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), com acesso gratuito. “A exposição iniciou hoje e se estende até o mês de outubro. Qualquer pessoa pode prestigiar, desde os mais novos até os idosos”, frisou o bibliotecário, acrescentando que o espaço é aberto de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.



Os integrantes do coletivo Parintins em Cores buscam retratar, por meio da exposição, o cotidiano regional do município, assim como de suas origens indígenas e ribeirinhas. Confira a reportagem em vídeo:









Leia mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!



Irmã de detento morto diz que 'cadeia no AM é faculdade para o crime'

Doação de órgãos: entenda a importância do gesto que pode salvar vidas