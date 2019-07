Inscrições para os cursos do Liceu Claudio Santoro começam na segunda

Liceu Claudio Santoro abre inscrição para cursos de iniciação artística | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus- Começa na segunda-feira (1º) o período de matrículas para os cursos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro em Manaus. Ao todo, serão disponibilizadas 1,7 mil vagas para turmas de Música, Dança, Artes Visuais, Teatro e Coral nas unidades do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, no Sambódromo, dos Centros Estaduais de Convivência da Família Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola, e do Centro Estadual de Convivência do Idoso.

O Liceu Claudio Santoro oferece cursos de iniciação artística para alunos a partir dos 5 anos até a terceira idade. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas nas unidades de interesse do candidato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 31 de julho. As aulas acontecem a partir do dia 5 de agosto.

De acordo com o diretor técnico e artístico do Liceu, Davi Nunes, os alunos também terão oportunidade de realizar atividades além das previstas na grade curricular dos cursos.

“Para ajudar no aprendizado e aperfeiçoamento, os alunos do Liceu participam de mostras pedagógicas, apresentações artísticas, palestras, workshop, debates e oficinas com artistas das mais diversas áreas”, pontua.

Vagas

Ao todo, a unidade do Liceu no Sambódromo oferece 625 vagas, sendo 166 nas turmas do Núcleo de Teatro; 95 nos cursos do Núcleo de Música Popular; 176 no Núcleo de Música Erudita; 59 em turmas do Núcleo de Artes Visuais; e 129 no Núcleo de Dança.

A unidade do Padre Pedro Vignola disponibiliza 231 vagas para o Núcleo de Música; 57 para as turmas de Artes Visuais; 108 para os cursos do Núcleo de Teatro; e 193 para o Núcleo de Dança, totalizando 589 vagas.

Já no Magdalena Arce Daou são 221 vagas disponíveis: 53 no Núcleo de Música; 45 no Núcleo de Teatro; e 123 no Núcleo de Dança.

O Centro de Convivência do Idoso oferece 341 vagas: 19 para o Coral da Melhor Idade; 302 para os cursos do Núcleo de Dança; e 20 para o Núcleo de Teatro.

Documentação

No ato da matrícula, o aluno deverá entregar a documentação exigida. Para menores de 18 anos são necessárias uma (1) cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno; uma (1) cópia do RG e do CPF do responsável; uma (1) cópia comprovante de residência; declaração escolar atualizada ou uma (1) cópia do certificado de conclusão; e uma (1) foto 3x4. A inscrição só poderá ser realizada com a presença do responsável da criança ou adolescente.

Para maiores de 18 anos, são necessárias uma (1) cópia do RG e CPF; uma (1) cópia do comprovante de residência; declaração escolar atualizada ou uma (1) cópia do certificado de conclusão; e uma foto 3x4.

*Com informações da assessoria

