Renegociação de salários de artistas deixa clima tenso na Globo

A Globo decidiu fazer uma reestruturação em seu quadro de contratados e com isso passou a convocar jornalistas, repórteres e executivos para modificar seus vínculos de trabalho com a emissora. O canal, quer acabar com contratos firmados de pessoa jurídica (PJ) e vai registrar os profissionais como celetistas, em carteira de trabalho.



No entanto, segundo informações do site 'Notícias da TV', a medida causou inquietação, uma vez que a Globo está propondo pagar aos profissionais os mesmos salários que eles ganham atualmente, como PJ.

A mudança traz algumas possíveis prejuízos para os profissionais, já que como celetistas, a TV Globo pode demitir a qualquer momento só pagando o aviso prévio. Além de ter descontos no salário na folha de pagamento, os funcionários reclamam de se sentir inseguros se não aceitarem a proposta da empresa.

O motivo para a mudança é que a Globo quer evitar processos trabalhistas de ex-contratados PJ que reivindicam direitos trabalhistas.

