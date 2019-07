Arraial dos Pets acontece neste sábado (29) no Shopping Ponta Negra

Manaus- Em parceria com a Associação Portal Dos Anjos Manaus (APAM), o Shopping Ponta Negra realiza no sábado (29), das 16h às 20h, o Arraial Pet. Doação de cachorros, quadrilha pet e concurso de fantasia caipira fazem parte da programação do evento que acontece na praça de eventos, localizada no primeiro piso (L1). O evento é gratuito e tem como objetivo incentivar a guarda responsável de animais.

“Será uma oportunidade para conhecer o trabalho realizado pela APAM e ainda trazer o seu pet para se divertir no arraial”, destaca Priscila Furtado, coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, empreendimento que é "pet friendly".

Cães de todos os portes podem participar do evento, desde que estejam utilizando a guia. As inscrições para participar do concurso de fantasia podem ser realizadas até o horário do Arraial Pet, na pet shop Pet &Repet, que fica localizada no L1.

De acordo com a presidente da APAM, Janaina Bandeira, no evento estarão disponíveis para adoção doze cachorros castrados, vermifugados e vacinados. “Para adotar, os interessados devem ter acima de 18 anos e passarão por um cadastro, uma entrevista e durante a semana iremos visitar a casa com o animal para ajudar na adaptação”, informou.

Ela explica que a intenção é incentivar a guarda responsável e saber o que a família espera do animal, como é a rotina, a dinâmica da casa e, ainda, explicar os cuidados e responsabilidades que um animal implica. Essas medidas ajudam a associação a diminuir o número de animais devolvidos em adoções por impulso.

A Associação Portal dos Anjos Manaus existe há 10 anos e tem como voluntárias Sandra Dossena, Mariana Melo, Janaina Bandeira e Edleni Pereira, que são responsáveis por reabilitar, castrar, cuidar e arcar com todas as despesas até os bichanos serem adotados. Atualmente, a sede da ONG, que fica localizada no Parque das Laranjeiras, abriga 150 cães e 19 gatos.

