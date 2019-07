A 70ª Festa de São Pedro 2019 chega a Manaus neste final de semana

Senhas para procissão serão distribuídas a partir das 8h, na feira da Panair. | Foto: Divulgação

Manaus - Com o tema “Com São Pedro somos todos irmãos” e com o lema “Cuidado com a vida, cuidado com o planeta”, a Arquidiocese de Manaus, sob a organização da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o apoio da Colônia dos Pescadores, vão realizar no próximo, sábado, 29 de junho, a tradicional procissão fluvial em honra de São Pedro, o padroeiro dos pescadores.

O evento está na sua 70ª edição e, além da procissão, realizará o concurso Barcos da Fé, que premiará as três embarcações mais criativas e melhor ornamentadas no contexto da festa.

A concentração acontece às 12h,​ no Terminal Pesqueiro da Panair. A partir das 14h começará o embarque fluvial e às 15h terá início o percurso fluvial contando com a presença do Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sergio Castriani.

O percurso fluvial compreende a orla de São Raimundo, Ponte Rio Negro, P​orto do Chibatão e porto Amarelinho (retorno)​. A programação será encerrada com a missa campal presidida pelo Arcebispo no Centro Cultural Zulândio Pinheiro , seguida do arraial às 19h45 e do super bingão às 21h

Para participar da procissão, é necessário apresentar uma senha, que será distribuída no sábado, a partir das 8h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

