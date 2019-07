Humorista Zé Lezin é uma das atrações do Arraiá da Alegria, em Manaus

O evento gratuito acontece no dia 6 de julho no estacionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes | Foto: Divulgação

Manaus - Sucesso no cenário humorístico nacional, Zé Lezin estará em Manaus no dia 6 de julho, para um show de humor no Arraiá da Alegria . O evento gratuito acontece de 5 a 7 de julho no estacionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste de Manaus.

O espetáculo humorístico traz piadas, histórias e experiências de vida, em temas como relacionamento e política, tudo com muito bom humor e brincadeiras.

A entrada para o evento é gratuita. Quem desejar adquirir mesa para assistir o espetáculo de forma mais confortável, poderá adquirir o assento a R$40. Parte do lucro com as vendas das mesas será revertida em favor da Fundação Rio Mar, da Igreja Católica.

O personagem Zé Lezin nasceu há mais de 30 anos, na Paraíba, e ganhou visibilidade nacional ao participar da 'Escolhinha do Professor Raimundo', ao lado de Chico Anysio durante seis anos, além de ter feito participações no 'Show do Tom', na Record TV.

Mais informações sobre compra de mesas podem ser obtidas pelo telefone (92) 98405-3045.

Mega estrutura do evento | Foto: Divulgação

Arraiá da Alegria

O Arraiá da Alegria é um evento gratuito onde a população manauara poderá ter, em um só espaço, diversas atrações musicais, danças e comidas típicas, além de um espaço kids especial dedicado aos pequenos.

Na sexta, a programação inicia às 18h ainda contará com bandas de música e danças. No sábado, haverá atração nacional de humor, Zé Lezin, a partir das 17h. E no domingo, também a partir das 17h, musical infantil. Jonatas Sales Produções fará apresentação em homenagem aos personagens Baby Shark, a Bela e a Fera, Mundo Bita, Frozen, Homem Aranha, Pantera Negra e Homem de Ferro.

Para quem for ao local, o estacionamento terá custo fixo de R$8, com disponibilidade de mais de 1.000 vagas.

