'Arraiá da Rainha' agita o Moai Restobar neste sábado (29)

Manaus - O clima de arraial já invadiu o Moai Restobar, localizado na avenida do Turismo, Tarumã, zona Oeste de Manaus. E para finalizar o mês de festas juninas, neste sábado (29), será realizado o "Arraiá da Rainha", comandado pela cantora Vanessa Auzier, a partir das 21h.

Vanessa vai agitar a noite com músicas tradicionais de festa junina é muito forró. Além da cantora, a festa conta ainda com as melhores do pagode ao som de grupo Estrelas é muito sertanejo na voz de Jyou Guerra. Nos intervalos, a Dj Laila Abreu é quem comanda a pista de dança.

O Moai oferece uma lista vip nas redes sociais oficiais da casa (@Moairestobar), que garante entrada gratuita até à meia-noite. Para participar bastar deixar os nomes nos comentários. Após esse horário, será cobrado o valor de R$20. A área vip com direito a open bar de Itaipava, catuaba, caipirinha e caipiroska até as 04h da manhã custa R$50.

*Com informações da assessoria.

