SEC abre programação paralela em Parintins com shows e performances

A banda Templários abriu a programação paralela da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) durante o 54º Festival Folclórico de Parintins, nesta sexta-feira (28), na Praça Catedral do município (a 369 quilômetros de Manaus), com um repertório voltado às toadas mais clássicas dos bois Caprichoso e Garantido. Até domingo, das 16h às 18h, diversas manifestações artísticas serão realizadas no local.

Na sexta-feira (28), além da banda parintinense Templários, também foram realizadas apresentações dos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Parintins, com a performance “Conexões de Movimentos”, e também do Boi-Bumbá Mirim Estrelinha. As ações aconteceram dentro da 16ª Mostra de Artesanato e Economia Solidária, realizada pela Fundação Estadual do índio, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Secretaria de Estado de Trabalho (Setrab).

A comerciante Luzimery Félix Oliveira, que participa da mostra, elogiou as atrações. “Os nossos clientes já entram dançando ao som do boi-bumbá. Os turistas estão gostando muito da estrutura que está sendo oferecida e da nossa animação", ressaltou.

A professora Maria Francilma Souza veio de Manaus para prestigiar o Festival e destacou as melhorias para esse ano. “Cada vez o festival está melhor, e a infraestrutura da cidade está sendo melhorada. Amei as atrações da programação de hoje, principalmente as toadas que tocaram. Dá um ânimo para a gente que está visitando Parintins”, declarou.

Sábado

A Cia Sinfonia Amazônia iniciará as atividades na Praça da Catedral, no sábado (29/06). Formada por professores do Liceu e por compositores de Caprichoso e Garantido, a formação apresentará um show com toadas antológicas e também as atuais dos dois bumbás.

Na sequência, oito alunos do curso de Capoeira, coordenados pela instrutora Taisse Pinheiro, apresentarão uma performance de Capoeira Contemporânea com mistura da Dança do Maculelê.

Em seguida, haverá a apresentação do Boi-Bumbá Mirim Tupi – conhecido pelas cores laranja e branca, e pela letra T na testa – que levará 30 brincantes para uma apresentação com itens oficiais como Pajé, Cunhã-Poranga, Sinhazinha, Amo do Boi, Apresentador, Rainha do Folclore e Batucada de Guerra.

Domingo

A banda Templários volta a se apresentar abrindo a programação no domingo (30/06), seguida da Banda Sinfônica, com regência do maestro Alex Souza. O grupo é formado por 30 alunos do Núcleo de Música Popular do Liceu Parintins, que se dividem em instrumentos de sopro e percussão, e tem repertório variado, composto de músicas regionais, nacionais, internacionais e temas de filmes.

O Boi-Bumbá Mineirinho – que defende as cores azul e branca, e tem a letra M como símbolo – encerrará a programação com apresentação que contará com Animador, Apresentador, Marujadinha, Levantador, Amo do Boi, Sinhazinha, Vaqueirada, Porta-Estandarte, Rainha do Folclore, Cunhã-Poranga, Pajé, entre outros itens oficiais.



Sobre o Festival de Parintins



Em sua 54ª edição, o Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, a partir das 20h, na Arena do Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo). O Caprichoso defenderá o tema “Um Canto de Esperança para Mátria Brasilis”, enquanto o Garantido apresentará o tema “Nós, O Povo”. Cada bumbá terá 2h (no máximo até 2h30) para evoluir por noite. Este ano, o Garantido abrirá, e o Caprichoso fechará a festa no Bumbódromo. A ordem foi definida por sorteio.

Nos três dias, a entrada das Galeras (itens oficiais do Festival) para as arquibancadas será liberada às 15h; e os portões serão abertos para o público em geral às 18h.

Acesso do público infantojuvenil

Por determinação do Juizado da Infância e da Juventude de Parintins, está proibida a entrada de crianças menores de 10 (dez) anos de idade na área destinada às Galeras, ainda que acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Também se recomenda aos pais e responsáveis por menores de 5 (cinco) anos a evitar que estes ingressem ou permaneçam nas áreas destinadas às arquibancadas, cadeiras e camarotes. As decisões estão fundamentadas nos artigos 146 e 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de junho de 1990.

Alimentos e bebidas

No início de 2019, o governador Wilson Lima sancionou a Lei 4.782, que permite a entrada de consumidor portando alimentos e bebidas em locais que promovam atividades culturais. Nos dias de Festival, as pessoas poderão levar alimentos e bebidas desde que, conforme também prevê a Lei, as embalagens não causem risco à saúde ou à segurança dos torcedores, e que os produtos não sejam destinados à revenda.

O 54º Festival Folclórico de Parintins tem patrocínio da Coca-Cola Brasil e da Brahma. Sendo assim, também está assegurada na Lei a prerrogativa de se restringir o acesso com produtos de concorrentes diretos das marcas.

