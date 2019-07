Filha de Silvio Santos casa-se com jogador Alexandre Pato

| Foto:

Filha número cinco de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, 38, se casou neste sábado (29) com o jogador são-paulino Alexandre Pato, 29, em uma cerimônia íntima, apenas para família e amigos próximos, em São Paulo. O casal já havia oficializado a união em cartório.



A cerimônia aconteceu no final da tarde na casa de Silvio Santos e Iris Abravanel, na zona sul de São Paulo. Entre os convidados estavam a irmã da noiva, Silvia Abravanel, que publicou nas redes sociais uma foto dela com a filha vestidas para a cerimônia.

Sem dar muitos detalhes, a estrela gospel André Valadão e a mulher, Cassiane Valadão, publicaram alguns Stories no perfil do pastor sobre a viagem que estavam fazendo até São Paulo para "casar uns amigos": "Bora para São Paulo casar uns amigos. Deus é bom, Deus é fiel", disse o cantor, que mora em Belo Horizonte (MG).

"Casal abençoado, umas ovelhinhas lindas", disse Valadão em outro momento. "Partiu casar os amigos", disse Cassiane, ao mostrar os dois já vestidos para a cerimônia. "Quack", respondeu Valadão.

Rebeca Abravanel foi vista pela primeira vez com Alexandre Pato ainda no início de dezembro de 2018. Porém, foi apenas no final do ano que eles resolveram assumir o namoro. Alexandre Pato e Rebeca Abravanel foram vistos em clima de romance, em um restaurante no Quadrado de Trancoso, na Bahia, no final do ano passado.