Aruanas: nova série da globo tem participação de ator amazonense

A produção traz a mensagem sobre a preservação da floresta e a luta de ONG's Ambientais | Foto: Divulgação

Manaus - Atuando com o núcleo principal de atores da Globo, o ator amazonense Dênis Lopes marca presença entre o elenco da série "Aruanas", gravada no Amazonas e que estreia nesta terça-feira (2). A produção traz a mensagem sobre a preservação da floresta e a luta de Ongs Ambientais. Esta não é a primeira vez que Dênis participa de produções globais. Em 2007, ele atuou na minissérie Amazônia.

Na metade de 2018, Dênis fez o teste para a série Aruanas da Rede Globo e ganhou o papel do policial Almeida. amazonense ainda não pode revelar muito sobre a produção, mais adiantou que a série abriu portas para os talentos amazonenses. No elenco, também estão outros atores locais como Diego Bauer, Kassio Radek, dentre outros.

Para Dênis, a experiência de atuar em uma série ao lado de grandes atores brasileiros como Taís Araújo e Leandra Leal, possibilita um grande aprendizado e oportunidades. “uma serie que mostra a luta pela preservação do Meio ambiente na Amazônia e traz um grito de preservação; foi uma grande oportunidade atuar ao lado de grandes atrizes brasileiras, unir a alegria de atuar e filmar na nossa terra. É deixar ecoar a voz do caboclo amazônico que ama as florestas", destacou o ator.

A Série Aruanas com atrizes globais foi gravada no Amazonas | Foto: Divulgação

Aruanas



Na série, as jornalista Natalie (Débora Falabella), a ativista Luiza (Leandra Leal) e a advogada Verônica (Taís Araujo) são três amigas que atuam na Aruana, uma ONG dedicada à proteção ambiental. Junto à estagiária Clara (Thainá Duarte), elas se unem para investigar uma série de crimes contra o meio ambiente cometidos na região amazônica.

Carreira de Dênis Lopes

Dênis Lopes é apaixonado por teatro, iniciou sua carreira nos palcos do grupo de teatro Cristão-Grutec e integra a dupla "Banana de pijamas", do Amazonas, que há mais de 10 anos encanta a criançada manauara. Sempre sonhando em se aprofundar na área teatral, viu na produção cinematográfica a oportunidade de dar continuidade ao sonho de ser ator. Iniciou como figurante em algumas produções globais, como a minissérie Amazônia e acumula em seu currículo a participação no elenco principal na serie de ficção Transviar, dirigida por Elen Linth, da Eparrei Filmes. Em 2018 . Ele também atuou no filme "A Febre", de Maya Da-rin.

Veja o trailler da série gravada no Amazonas:

Aruanas, série gravada no Amazonas | Autor: Divulgação

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Débora Falabella e Yara Novaes falam sobre apresentação em Manaus

Glória Bell, um filme para despir almas femininas