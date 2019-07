Parque da Criança tem programação de férias a partir desta terça (2)

Manaus- Nesta terça-feira, (2), a Prefeitura de Manaus dá início à programação de férias no Parque Cidade da Criança, Aleixo, zona Centro-Sul. As atividades serão realizadas até esta sexta-feira, (5), e é voltada para as crianças que estão de recesso escolar.

Nos quatro dias de atividades, os pequenos poderão se divertir com atrações diversificadas, como oficinas, jogos de rua, tirolesa, show musical, circuito no parque, ritmos kids, just dance, muro de escalada e sessão de fotos com personagens.

“Estamos criando essa opção saudável de lazer para as crianças que estão de férias da escola. Esperamos ver muitas crianças e suas famílias aproveitando mais essa programação especial desenvolvida pela Prefeitura de Manaus”, destacou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

A programação de férias é gratuita e acontecerá das 14h às 18h. O parque está localizado na rua Castro Alves, Aleixo, zona Centro-Sul.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

