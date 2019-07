'As Branquelas 2': Terry Crews diz que comédia pode ganhar sequência

Reprodução

O ator Terry Crews afirmou em entrevista ao Watch What Happens Live with Andy Cohen na noite do último domingo (30), a possibilidade de uma sequência da comédia As Branquelas.

O filme, lançado em 2004, fez bastante sucesso e é lembrado por fãs até o dia de hoje. "Terry, você ouviu algo sobre a sequência de As Branquelas com os irmãos Wayans?" questionou uma fã por telefone durante o programa.

"Na verdade, eu estive com o Shawn [Wayans] e ele está tipo 'cara, vamos fazer, vamos entrar nessa'", afirmou Terry Crews.

Em seguida, o ator, que também é conhecido por ter interpretado o personagem Julius em Todo Mundo Odeia o Chris, brincou: " [o filme foi lançado] 15 anos atrás! Estou me mantendo em forma apenas para este filme! Estou esperando há 15 anos para fazer As Branquelas 2!"

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Cinema: 'Toy Story 4' mantém liderança das bilheterias