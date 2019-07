Horta Orgânica e Personalização de Vasos são atrações de férias no AM

Manaus - A criançada que visitar o Millennium Shopping entre os dias 1° e 14 de julho, das 14h às 18h, poderá se divertir na Hortinha do Millennium. Oficinas de Horta Orgânica e de Personalização de Vasos fazem parte da programação da atração. A novidade é gratuita e os pais e responsáveis podem inscrever os pequenos nas redes sociais do centro de compras ou no estande do evento férias, localizado no mall em frente à BemolFarma.

A atração acontece em parceria com a Companhia Trilhares e é uma alternativa diferenciada de entretenimento e diversão infantil, proporcionando educação ecológica e sustentável através de oficinas de plantação e cultivo de hortaliças, tais como: pimentão, orégano, tomate cereja, salsinha, entre outros.

Segundo a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, para muitas crianças esta deverá ser a primeira experiência de plantio de sementes. “É comum as crianças desconhecerem de onde vem os alimentos, então de forma lúdica, a Hortinha do Millennium vai proporcionar esse contato e ainda ajudar a serem adultos ambientalmente responsáveis”, destacou.

Destinada a crianças de 4 a 12 anos, a atração contará com quatro sessões diárias com duração média de 40 minutos cada. “E após a oficina, as crianças poderão levar para casa um vasinho personalizado contendo uma semente de hortaliça”, informou a coordenadora de marketing, Elizandra Xavier.

Shopping Sustentável

E não é de hoje que o Millennium Shopping aposta em sustentabilidade. Desde 2016, o empreendimento possui um plano gerencial de resíduos sólidos e hospitalares. Em média 2,9 toneladas de lixo são separadas e descartadas corretamente por mês e transformadas em ração ou adubo.

O óleo de cozinha produzido pelos restaurantes do shopping é destinado para fabricação de sabão e biodiesel. Para assegurar que o modelo esteja sendo executado, o shopping também criou ações específicas de conscientização para os lojistas e colaboradores, com ênfase em restaurantes e praça de alimentação, sobre o descarte do óleo de cozinha. Todos os funcionários armazenam o óleo e recebem um documento comprovando o descarte correto do material.

