Eduarda Brasil traz ritmos nordestinos ao Arraial Chefs de Ponta

Manaus - A vencedora da terceira temporada do programa The Voice Kids, Eduarda Brasil, se apresenta neste final de semana no Arraial Chefs de Ponta, evento que acontece a partir desta sexta-feira (5), no Shopping Ponta Negra. O show da cantora paraibana promete trazer um repertório recheado de forró, baião, sertanejo, além de canções autorais. O evento será gratuito e realizado no estacionamento frontal, na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra.

A cantora adianta mais outra novidade: a apresentação no Arraial Chefs de Ponta contará também com a participação especial do representante do Amazonas no The Voice Kids, o cantor Lorenzo Fortes.

Nascida em Cajazeiras, Eduarda foi criada desde muito pequena em São José de Piranhas, precisamente no Sítio Barra. Aos cinco anos começou a cantar, motivada pelo pai e pela tia que tocam no forró no município. Com 12 anos, decidiu se apresentar com a família, mesmo período em que participou e conquistou um festival.

“A música sempre fez parte da minha vida”, comenta Eduarda, que além de cantar também toca violão e acordeon. Orgulhosa de suas raízes e, principalmente, de sua trajetória, Eduarda conta que nunca viu motivos para negar quem é, de onde vem e, destaca que esse é seu grande prêmio e grande caminhada.

“Eu escolhi sonhar alto, e sonho por muito mais do que já vivi, creio que com trabalho, humildade e ajuda chegarei à outros pódios. Minha própria caminhada mostra que eu lutei e luto todos os dias por igualdade. Todas as pessoas são capazes de conquistar o que sonham e o que trabalham para ter. Eu quero mostrar pro mundo que dou voz por um lugar distante e pequeno como o meu lugar e a pessoas desconhecidas como eu mesma fui”, disse a jovem de apenas 17 anos.

Ano passado, ela participou da gravação do primeiro EP, fruto do contrato com a gravadora Universal Music, que ganhou no programa. Homônimo, o EP tinha como carro chefe a música Amiga que Presta,com a participação da cantora Márcia Fellipe. Outras músicas do disco são: Verdadeiro Amor (um dos maiores hits da banda Magníficos); O Seu Tempo Já Passou (que já integrou ao repertório de suas então técnicas no The Voice Kids, Simone & Simaria); e Fiz Parte do Teu Jogo, de composição da própria cantora.

E, neste ano, a artista gravou o seu primeiro DVD, “Minha Verdade”, com participações de Batista Lima (Ex Limão com Mel), Michele Andrade (Ex The Voice), JM Puxado e o pai da Eduarda, Erismar Pereira.

Arraial Chefs de Ponta

Além da Eduarda Brasil, o Shopping Ponta Negra também vai receber outras atrações musicais. No dia 5, quem abrirá a programação do Arraial Chefs de Ponta será a cantora amazonense Márcia Novo. A artista foi criada na escola do samba-rock pelo seu padrinho Bebeto, e produzida por nomes como Paulo Calasans e Wilson Souto Júnior. Atualmente, voltada para as suas raízes, é produzida pelo maestro paraense Manoel Cordeiro, nacionalmente reconhecido pelo fenômeno da lambada.

No dia 6, a banda Mão Pra Riba será primeira atração a subir no palco do evento trazendo toda a musicalidade nordestina. O grupo, formado por policiais militares, tem como repertório sucessos nacionais de forró pé de serra e de ícones do baião, como Luiz Gonzaga. Em seguida, será a vez da cantora paraibana Eduarda Brasil.

No dia 7, a festa ficará com a banda Carrapicho, com o lançamento do novo álbum e a sua formação completa. Famoso pelo hit “Tic Tic Tac”, que esteve nas paradas musicais de todo o mundo nos anos 90, o cantor Zezinho Correa promete levar nostalgia ao público do Arraial Chefs de Ponta.

O evento terá como atrativos os cardápios preparados especialmente pelos chefs de cozinha Alexandre Binard, Alexandre Loureiro, Ary Filho, Babú Loureiro, Cinthia Soares, Dedé Parente, Ewerton TioMetal, Fabíola Borges, Jean Christopher, Martina Caminha, Menga Rola, Milton Rola, Paulo Fortunato e Pio Câmara.

O público poderá saborear diversas opções gastronômicas, que custam de R$ 5 a R$ 25, entre elas, Tacacá, Unha de Caranguejo, Maçã do Amor, Torta de Banana, Pirarucu de Casaca, Vatapá e Caruru, Kikão, Acarajé, Pastel de Carne de Sol, Waffle belga, Pamonha, Canjica, Milho Verde e Munguzá.

*Com informações da assessoria.

