Cia de Teatro apresenta espetáculo 'Branca de Neve' no Teatro Amazonas

Manaus - A Companhia de Teatro Metamorfose apresenta o espetáculo “Branca de Neve – A Mais Bela de Todas”, adaptado da obra dos irmãos Grimm. Com muitas magias, cores e músicas, eles prometem encantar crianças e todo o público no próximo domingo (14), no Teatro Amazonas, no Centro.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, ao preço de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), ou através do site www.bilheteriadigital.com, neste caso haverá cobrança de taxa de serviço.

História clássica

A história clássica conta o enredo da princesa que com sua beleza, encantava a todos. Mas, a rainha, sua madrasta queria ser a mais bela de todas e passou a ter ciúmes da Branca de Neve. Após perguntar ao seu fiel espelho quem era a mulher mais bela do reino, e o objeto responde que é “Branca de Neve é a mais bela de todas”. Enciumada, a mulher dá ordens ao caçador para tirar sua vida.

Mas o homem encarregado da tarefa não tem coragem de realizar o ato e deixou a Branca de Neve fugir para a floresta. Na floresta, ela foi abrigada pelos sete anões, onde passa a viver feliz. Logo a madrasta, descobre que a jovem não morreu e está morando na floresta com os anões que trabalham na mineração de diamantes e ajudam ela a se esconder.

A rainha descobre que sua rival ainda está viva, se disfarça de uma bondosa senhora que distribui maçãs e consegue entregar uma envenenada para Branca de Neve, que adormece. Mas o feitiço só é quebrado após receber um beijo de amor verdadeiro do príncipe.

Elenco

Para contar essa história, a Companhia de Teatro Metamorfose tem no elenco Karyme Dibo como Branca de Neve, Débora Rodrigues como a madrasta rainha má, Cleyton Tenório como príncipe, Roberto Carlos Jr como narrador, Nicole Tavares como “Aia” e Willian Quelhas como Caçador e Espelho Mágico.

