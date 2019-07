Espatódea Trupe realiza Mostra de Repertório no Teatro Amazonas

Manaus - Em comemoração ao terceiro ano da companhia, a Espatódea Trupe realizará nesta sexta-feira (5), a segunda edição da Mostra de Repertório que será voltada para o público infantojuvenil, com a apresentação dos espetáculos “Upiara e a Lenda da Água Doce” e “O Cavaleiro Andante e Seu Fiel Escudeiro”. O evento, que tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), acontecerá no Teatro Amazonas, a partir das 20h, com classificação livre.

Os ingressos já estão disponíveis no site Bilheteria Digital e na bilheteria do Teatro Amazonas ao preço de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A diretora e dramaturga Emile Nóbrega fala sobre a edição voltada para o público infantojuvenil e sobre a dedicação da companhia à essa faixa etária. “É uma identificação nossa. A montagem do teatro infantil é leve, divertida e necessária. Sabemos a importância de apresentar o Teatro às crianças e incentivá-las ao consumo da cultura”, comenta a diretora.

Primeiro espetáculo a ser apresentado, “O Cavaleiro Andante e Seu Fiel Escudeiro” conta a história de Alonso, um jovem senhor que se dedicava à leitura de romances de cavalaria. Confundindo fantasia e realidade, resolveu imitar os heróis e partir em busca de aventuras, com seu fiel escudeiro Sancho Pança. No meio do caminho acaba proclamando-se Cavaleiro de nome ‘Dom Quixote’ e viaja dias para encontrar seu grande amor, Dulcinéia, invenção inspirada em uma paixão antiga.

O espetáculo é uma adaptação de “Dom Quixote de La Mancha”, dirigido por Emile Nóbrega e com elenco formado por Davi de Paula, Gabriel Martins e Cairo Vasconcelos.

“Upiara e a Lenda da Água Doce”, segundo espetáculo da mostra, conta a história de uma menina que, num dia como outro qualquer, ganha de presente de sua mãe um livro que conta, de forma lúdica, o surgimento do rio Amazonas. Encantada com o que lê, a garotinha se transporta, junto com seus amigos, para dentro do enredo, e lá todos acabam conhecendo personagens dos contos e lendas da floresta, onde vivem aventuras que adoram contar.

O texto foi escrito pela diretora do espetáculo, Emile Nóbrega, e tem o elenco formado por Emanuela Melo, Guilherme Bindá, Lucas Silva, Kaylane Janes e Rayana Fortes.

*Com informações da assessoria

