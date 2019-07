Teatro Amazonas recebe espetáculo 'Se Eu Fosse Iracema' nesta quarta

Manaus- O grupo 1Comum Coletivo (RJ) apresenta, pelo Palco Giratório Sesc 2019, a peça teatral "Se Eu Fosse Iracema", nesta quarta-feira (3), no Teatro Amazonas. O espetáculo terá início às 20h, a entrada é gratuita e a classificação etária de 14 anos.

A peça propõe um olhar sobre o universo indígena brasileiro, transitando entre a tradição e a sua situação atual, e questiona: qual a real possibilidade de convivência entre as diferenças? No espetáculo, há referências que vão desde os mitos e rituais de várias etnias originárias do país a aspectos como a demarcação de terras e outros direitos fundamentais, muitas vezes negligenciados.

Oficina Palco Giratório Casa de Zoé (RN)

O grupo Casa de Zoé (RN), que apresenta o espetáculo "Meu Seridó" pelo Palco Giratório Sesc, realiza oficina gratuita e aberta ao público na Sala de Dança do Centro de Atividades Sesc (rua Henrique Martins, 427, Centro), nesta quarta-feira (3), a partir das 9h.

As oficinas do Palco Giratório Sesc 2019 possuem ação formativa a partir de técnicas e processos criativos dos grupos que integram o projeto. São atividades abertas para todos e não apenas aos que possuem formação artística. Com limite de participantes, carga horária e público-alvo.

