Estudantes do Ifam fazem arraial para arrecadar fundos para formatura

Manaus - Na próxima sexta-feira (5) acontece o 'Agricolinos na Roça', arraial promovido pelos estudantes finalistas dos cursos técnicos de nível médio em Agropecuária, Agroecologia e Paisagismo do Instituto Federal do Amazonas - Campus Manaus Zona Leste (Ifam - CMZL), antiga Escola Agrícola.

A festa julina acontece a partir das 18h30 na quadra da instituição, localizada na rua Perimetral, 587, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. O acesso ao evento custa R$ 4. A mesa com quatro lugares custa R$ 20. Todos os participantes irão ganhar cartelas de bingo, que acontece no fim da festa.

O arraial conta com as apresentações dos grupos folclóricos renomados: 'Quadrilha Rasta Pé na Roça' e 'Quadrilha São Sebastião', como também as bandas 'Xote Estrela Nordestina' e 'Grupo Sob Medida'. Além disso, os estudantes irão apresentar a 'Quadrilha Cômica dos Formandos', composta pelos finalistas dos três cursos e a 'Quadrilha Tradicional', que abrange todos os alunos.

Os interessados em assistir as apresentações também terão acesso a diversos pratos de comidas típicas que serão vendidas em barracas no local. O espaço também conta com uma área de recreação para crianças.

Segundo o organizador do evento, Abrãao Brito, os estudantes tem se mobilizado desde o início do ano promovendo festas e eventos para arrecadar fundos em prol da formatura

O arraial incia às 18h30. | Foto: Divulgação

Serviço

O que: 'Agricolinos na Roça'

Quando: Sexta-feira (5)

Quanto: R$ 4 (entrada) | R$ 20 (mesa)

Onde: Rua Perimetral, 587, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus

