Teatro Amazonas recebe concerto ‘De Viena para Manaus’

Manaus- Neste sábado (6), às 20h, o Teatro Amazonas terá um concerto especial com convidados da capital austríaca. Intitulado “From Vienna with Love to Manaus”, o espetáculo reunirá um repertório variado de música clássica, com participação do maestro Konstantin Schenk, que regerá a Amazonas Filarmônica, e da soprano Tamara Trojani. O evento, que tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), tem entrada gratuita.

A dupla veio pela primeira vez ao Brasil com o sonho de se apresentar no Teatro Amazonas. Schenk é formado na Academia de Música de Viena e já regeu em diversos países. Tamara Trojani, que também se formou no Conservatório de Viena, fez carreira na Itália, onde conheceu o maestro Schenk em uma apresentação. Juntos, eles começaram a realizar concertos de temática popular, e uma das metas era poder se apresentar no Teatro Amazonas.

“Há 20 anos, a Tamara fez uma viagem a Amazônia e viu esse maravilhoso teatro. Desde então ela sonhava em se apresentar aqui, e agora conseguimos realizar este sonho”, declara Schenk.

De acordo com o maestro, a dupla realiza concertos clássicos, porém com uma característica diferente. “Trabalhamos há muito tempo juntos fazendo concertos clássicos, mas que também levam um pouco de diversão, e sempre fazemos para um grande público. Não acreditamos que a música seja para elites”, conta o maestro.

Em Manaus, a estreia da dupla terá obras de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Johann Strauss, Franz Lehar, entre outros. “No concerto eu tento sempre falar com a audiência para que eles sintam a música. O repertório é uma mistura de tudo que amamos na música”, complementa.

Schenk espera que o público manauara se divirta no sábado. “O que queremos é uma plateia feliz e vamos trabalhar para isso”, afirma.

