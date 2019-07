Vídeo: "Jumanji Próxima Fase" tem primeiro trailer divulgado

Foi divulgado nesta segunda-feira, (1°), o trailer de “Jumanji: Próxima Fase”, da Sony Pictures. Baseado no livro “Jumanji”escrito por Chris Van Allsburg, o novo capítulo da aclamada franquia traz os mesmos personagens do anterior "Jumanji bem-vindo à selva" em cenários que vão do deserto à floresta (assista trailer abaixo).

Depois de passarem pela primeira fase, os adolescentes Martha, Bethany e Fridge precisam retornar ao jogo para resgatar o amigo Spencer. Com a ajuda dos avós de Spencer e Fridge, o quinteto volta a assumir a forma dos avatares Dr. Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Mouse" Finbar e Dr. "Shelly" Oberon (interpretados por Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart) em outra aventura na perigosa terra de Jumanji.

Com direção de Jake Kasdan e roteiro de Jeff Pinkner e Scott Rosenberg, “Jumanji: Próxima Fase”, chega aos cinemas brasileiros no dia 2 de janeiro de 2020.

Veja o trailer:

Trailer "Jumanji-Próxima Fase" | Autor: Divulgação/ Sony

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Constantine’: Colin Farrell pode interpretar o personagem no cinema