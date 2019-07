Em Manaus, Copa América de Futebol de Mesa é realizada no sábado (6)

Manaus - A Federação Amazonense de Futebol de Mesa (FAFM) irá realizar, no próximo sábado (6), com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), a Copa América da modalidade. A competição, na modalidade 12 toques, terá início às 14h, no Shopping Ponta Negra, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

O titular da Sejel, Caio André de Oliveira, comentou sobre o evento e enfatizou a força do esporte no Amazonas. “A FAFM tem realizado vários eventos que incentivam a modalidade aqui no Estado. A Copa é um exemplo da diversidade de categorias que o futebol de mesa oferece, e isso mostra as inúmeras possibilidades de ingresso para quem quiser praticar como atleta, ou mesmo saber mais sobre o esporte”, afirmou.

As inscrições para o torneio encerraram na última segunda-feira (1º). A competição irá contar com 18 equipes, que disputarão na modalidade 12 toques, e cada participante terá o direito de escolher a seleção que deseja representar para competir.

De acordo com o presidente da FAFM, Winnetou Almeida, a Copa América fecha com chave de ouro os 30 dias de competições que o Shopping Ponta Negra cedeu para que os eventos pudessem acontecer. Ele agradeceu ainda à Secretaria de Esportes pelo apoio que o órgão tem dado.

“Agradeço sempre à Sejel por todo o apoio e estrutura que são oferecidos para desenvolver o futebol de mesa no Amazonas, aos núcleos da diretoria da Federação e aos atletas, que se empenham ao máximo para que os projetos possam acontecer”, finalizou.

Premiação

Os três primeiros colocados na competição irão receber troféus e, para aqueles que participarem, serão ofertados brindes ao longo do evento.

*Com informações da assessoria.

