'Arraial do Amor' será dia 13 de julho em prol de Instituições Sociais

Manaus- Com o propósito de apoiar o trabalho social de instituições que cuidam e encaminham crianças e adolescentes com deficiência e negligenciadas por seus familiares, acontecerá no dia (13) de julho, o Arraial do Amor 2019. A festa dará início às 19h, no Parque Municipal do Idoso, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, contará com uma programação diversificada e animada.

A programação contará com apresentação de danças dos projetos sociais das instituições beneficiadas, dentre elas destacam-se: a Quadrilha do Abrigo Moacyr Alves e a participação da Orquestra Popular do Abrigo Moacyr Alves, dentre outras.

Os participantes poderão ainda visitar as barracas de pescaria, correio elegante, de espaço infantil e de comidas típicas com várias guloseimas variadas.

A verba arrecadada será destinada às filiais do Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino – NASTA (Abrigo Moacyr Alves, Casa do Caminho Simão Pedro, Casa da Santíssima, Lar Francisco de Assis e Centro Espírita Tomás de Aquino).

