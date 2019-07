Mateus Arruda: a voz da Amazônia que ganhou o mundo

Manaus - Reconhecido como o comunicador das grandes marcas, Mateus Arruda ganhou o mundo com o talento da voz. O amazonense venceu a timidez e cativou espaço no mercado da comunicação. Já são 23 anos de experiência no rádio, na televisão, em participação em grandes eventos e, principalmente, no campo publicitário.

Você que gosta de publicidade já imaginou quem está por trás daquela voz marcante da campanha no rádio ou do comercial na TV? São profissionais que produzem inúmeros conteúdos que impactam no dia a dia de quem consome em qualquer tipo de mídia. A propaganda está inclusive nas palmas de nossas mãos, em jogos eletrônicos e até nos aplicativos que nos ajudam no mundo conectado.

A voz humana tem participação fundamental nesse processo de sedução para atrair os consumidores mais exigentes. Nesse trabalho, o locutor atende as marcas, que dá voz, dá vida aos materiais publicitários que são criados para veiculação nas rádios, televisão e internet.

Voltado para este nicho, Mateus Arruda se consolidou como uma das grandes vozes da publicidade brasileira, prestando serviços a grandes empresas, entre elas: Avon, Tim, Brahma, Coca-Cola, Honda, MC Donalds, Vivo, Claro e Carrefour. No cenário local da locução publicitária, ele é a alma de marcas regionais estabilizadas, como TV Lar, Braga Veículos, Solimões Veículos, Nova Era, Governo do Amazonas, Bemol e Stok Casa.

Na mídia internacional, Mateus fez trabalhos para Lexus Studios Filmes -conceituada empresa de serviços para casamento em Massachusetts, nos EUA. As gravações são feitas em português e em inglês.

Em média, Arruda grava em média 70 materiais por mês, seja para o mercado local, nacional ou internacional.

História de Vida

Mateus Arruda se consolidou como uma das grandes vozes da publicidade brasileira | Foto: Arquivo Pessoal

O locutor da Rádio Nativa FM começou a carreira de sucesso quando ainda tinha 19 anos. A primeira oportunidade foi na Rádio RBN. Inicialmente, Mateus era bastante tímido e não conversava com ninguém. Hoje, destaque do horário nobre do rádio (manhã), Mateus encabeça um dos programas principais da emissora manauara.



A timidez, que poderia pôr tudo a perder, foi logo superada e o comunicador conquistou o espaço dele. Hoje, sua voz alcança multidões em todas as partes do Amazonas, do Brasil e do mundo.

"Naquela época eu não conseguia falar com meu pai, por exemplo, e nem tinha namorada. Era muito introspectivo, mas eu tinha uma boa voz e precisava ganhar dinheiro para pagar as contas. Entretanto, eu nunca me imaginei fazendo rádio. Eu queria outra coisa, algo que me desse grana. Um dia, em casa, ouvi uma chamada para novos locutores na Rádio RBN. Aí meu tio me incentivou a ir lá. Peguei um ônibus, enfrentei uma fila gigante e fiz um teste com a Bete Emiliano e o Franklin. Infelizmente, esperei dias e ninguém me ligou".

A falta de resposta sobre o teste foi um balde de água fria nas expectativas do locutor, que logo começou um estágio na área de Design. Um ano depois, Mateus reencontrou um amigo que trabalhava na RBN, que o incentivou a fazer novamente o teste.

"Para minha surpresa, quando cheguei na rádio, a Bete me viu e disse que estava atrás de mim desde o primeiro teste. Eles haviam perdido meu piloto e meu telefone. Até o Edson Bruno (hoje um dos grandes nomes da comunicação evangélica no Brasil e fora do país) me procurou em todas as igrejas de Manaus", relatou.

Dois anos depois, Arruda fez um teste na Rádio Cidade com mais de 200 candidatos e foi selecionado para gravar o tradicional slogan: Cidade em primeiro lugar. O trabalho fez tanto sucesso que ele recebeu um convite para participar da equipe, ao lado de grandes nomes da locução regional, como Magaly Fortes, Bob Lester, Marcelo Monteiro e Gláucio Henrique.

Experiência

Arruda grava em média 70 materiais por mês, seja para o mercado local, nacional ou internacional | Foto: Arquivo Pessoal

O amazonense tem uma vasta experiência e já contribuiu com a formação de dezenas de profissionais, que hoje atuam no mercado comunicacional. Além disso, Mateus desenvolve um trabalho filantrópico e realiza oficinas gratuitas sobre locução. Ele é uma referência no segmento.



"Aprendi a trabalhar neste mercado da pior maneira, foi como a gente fala: 'na tora'. Não tínhamos cursos na época. Comecei aprendendo 'na marra', meio autodidata. E aí você percebe que foi a pior maneira de aprender, mas a gente cria resiliência. Coisa que quem está chegando ao mercado agora, não precisa passar pelas mesmas dificuldades porque hoje existem faculdades na área".

Essa maneira de pensar diferente, de dar conselhos e explicar como o mercado funciona fez com que Mateus concretizasse grandes amizades no segmento. Hoje, em quase todas as rádios e televisões, há profissionais formados por Arruda, entre eles: Ivan Nascimento (diretor de jornalismo da TV Em Tempo/SBT); Sidney Rodrigues (rádio FM O DIA); Jonilson Sena (primeiro sargento da Polícia Militar radialista), Marcelo Melo (Jovem Pam), alguns repórteres de TV. São mais de 40 profissionais no Amazonas, assim como de outras capitais do Norte, como Rio Branco e Guajará Mirim, que tiveram a oportunidade de aprender com o "mestre da locução".

Mateus é o que se pode dizer de profissional sempre fora da caixa. Irrequieto, vive em constante aprendizado e contabiliza dezenas de cursos nas mais variadas vertentes da área, como: locução comercial, locução publicitária, locução de estúdio, esportiva, celebrante de casamentos, publicidade, apresentação de eventos, organização de eventos e mestre de cerimônias. Funções diversas que se enquadram abaixo do guarda-chuva de um comunicador profissional.

O talento de Mateus Arruda não passou despercebido por um dos maiores locutores do País, Rodrigo Leone.

"Comecei a trabalhar em 1987, já são 32 anos de experiência. Durante esse tempo, eu tive a oportunidade de conhecer profissionais incríveis, um deles foi o Mateus Arruda. Eu o conheci quando estive em Manaus fazer um trabalho para um determinado candidato em campanha eleitoral. É um cara que eu trouxe para a vida, já são 6 anos de amizade. Ele é um profissão da comunicação muito dedicado, um cara que tem muito a ensinar e mostrar coisas positivas", disse o profissional que compõe o cast da Discovery Netwoks.

Oportunidade de emprego e renda

Atualmente, ele trabalha com principais produtores de áudio do Brasil, como a Pontocom, Dexon e Waves.

"Eu vendo a minha voz para as empresas, mas também tenho um cast de locutores que eu agencio. Eles compram e repassam para suas carteiras de clientes. Por isso que o volume é muito grande por dia. Atendemos não só as produtoras locais, mas também as nacionais", relata Mateus que também é empresário e emprega mais de 100 pessoas, direta e indiretamente, no estúdio montado há 10 anos.

"Hoje o estúdio me traz um faturamento mensal de 60% da minha renda. A Dodó Veículos, por exemplo, escolhe os locutores do meu cast para os seus comerciais na TV e no rádio. São mais de 60 profissionais que a gente criou um laço há muito tempo e que hoje você ouve no mercado diariamente. Um off de 30 segundos, por exemplo, custa em torno de R$ 200, dependendo do segmento e do cliente".

