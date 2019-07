Especial com sucessos de Fagner vai agitar o Gargalo, nesta sexta (05)

Manaus - Canções como “Espumas ao Vento”, “Borbulhas de Amor” e “Coração Alado”, marcaram época na voz de Raimundo Fagner. Nesta sexta (05), esses e outros clássicos serão relembrados num show especial no Gargalo. Digiorgio Renner, vai interpretar os sucessos do cantor cearense. Allan Digiorgio e Daniel Trindade também participarão da festa que começa as 18h.

A casa noturna está localizada na Av. Rio Branco, nº12, no Vieiralves e terá o couvert artístico custando R$ 10. E terá promoções de bebidas acontecendo: O chopp custará apenas R$ 4,99, das 18h às 21 e na área externa, quem pedir as cervejas Original e Brahma Extra (600 ml) desembolsa apenas R$ 8,99 por cada uma, até às 22h.

Conhecido como o Fagner do Amazonas, o cantor Digiorgio Renner já participou de um quadro no programa “Domingão do Faustão” em 2008, imitando o artista. Essa noite, também estão garantidos no repertório, sucessos de outros ícones como Reginaldo Rossi, Alceu Valença, Zé Ramalho, entre outros.

SERVIÇO



O QUÊ: Especial Fagner com Daniel Trindade e Allan Digiorgio

QUANDO: 05/07 (Sexta-feira)

QUANTO: R$ 10

ONDE: Gargalo Sport Beer - Avenida Rio Branco (esquina com Rio Içá), nº12, Vieiralves - Zona Centro-Sul.

HORÁRIO: 21h

INFORMAÇÕES: (92) 3308 - 9529 / 99218 - 7479 (WhatsApp)

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'Arraial do Amor' será dia 13 de julho em prol de Instituições Sociais