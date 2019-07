Festival de breakdance agita fim de semana na capital amazonense

Manaus- Nos dias (6) e (7) de julho, acontece a 7ª edição do Festival Nacional de Batalhas Tribo vs Tribo. O evento, quer formar novos competidores com o treino da dança, além de disponibilizar oficinas e certificados com profissionais experientes na área.



A iniciativa surgiu em 2012, com o diretor e produtor do grupo de dança “Nativos Crew”, Maykon Andrade, visando a valorização da cultura hip hop em Manaus e de seus competidores.

“O festival tem como missão valorizar as raízes da dança 'break' e as diversas manifestações artísticas encontradas nas comunidades do Estado do Amazonas, reunindo e fomentando o intercâmbio cultural, regional, nacional e internacional, com o objetivo de torná-los futuros campeões”, ressalta Maykon.

Atividades

Atividades como palestras, oficinas e exposições fotográficas voltadas para a sociedade, além das competições de diversas modalidades de dança, com exposição de grafites ao vivo, apresentação de shows e performances com DJs estão na programação dos dois dias de evento.

Programação

No sábado, (6), a programação terá início às 13h, no Palacete Provincial, situado na Praça Heliodoro Balbi, Centro, com o Workshop de Breakdance, ministrado por Samuel Duarte e Belém Pará. Também haverá oficina de Pop e Loocking, com Fernando e Felipe Jacquiminut e, ainda, uma roda de conversa com Dimas Augusto, pioneiro do Movimento Hip Hop de Manaus (MHM).

Já no domingo, (7), a programação também começa às 13h, desta vez no Les Artistes Café Teatro, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro. Competições de Grupo de Break 6vs6, All Style 3vs3, batalha de rima e batalhas show, com premiações em dinheiro, integram a programação do dia.

O evento contará, ainda, com o concurso de Revelação do Evento e o Melhor BBoy e Bgirl e apresentações de grupo de dança e musicais.

*Com informações da assessoria

