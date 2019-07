Pequena Sereia: Disney contrata atriz negra para interpretar Ariel

Halle Bailey interpretará Ariel no cinema | Foto: Divulgação

A cantora de R&B Halle Bailey interpretará Ariel na versão com atores do desenho animado "A Pequena Sereia", informou nesta quarta-feira a Disney, que raramente contrata atrizes negras para o papel de princesas.

Bailey, que participou de um clipe de Beyoncé e que atua na série de comédia 'Grown-ish', escreveu numa rede social que interpretar este papel era um "sonho que se torna realidade". Junto com o texto, a atriz postou uma ilustração da personagem Ariel da animação da Disney, mas de pele escura, olhos castanhos e cabelo negro.

O diretor do filme Rob Marshall disse que Bailey, de 19 anos, foi escolhida após uma busca extensiva e que optou por ela por sua combinação de espírito, coração, juventude, inocência e conteúdo, além de uma voz gloriosa".

A notícia da escolha de Bailey foi celebrada nas redes sociais. Como a maioria das princesas de Disney, Ariel foi representada como uma jovem de pele branca no clássico desenho animado. Bailey participa com a irmã da dupla Chloe x Halle, indicada ao Grammy de artista revelação do ano passado.

Depois das versões em live-action de "Mogli", Dumbo", "Aladdin" e o "Rei Leão", a Disney vai iniciar as filmagens de "A Pequena Sereia" no próximo ano. A data de estreia não foi divulgada.



