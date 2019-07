'Homem-Aranha: Longe de Casa' estreia nos cinemas neste fim de semana

Com o lançamento de "Homem-Aranha: Longe de casa" nesta quinta-feira (4), o herói da Marvel chega a seu oitavo filme nos cinemas, | Foto: Divulgação

Homem-Aranha: Longe de Casa (Spider-Man: Far From Home, Estados Unidos/2019, 130 min.), estreia nessa quinta nos cinemas brasileiros. Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres Paris e Veneza.



Com o lançamento de "Homem-Aranha: Longe de casa" nesta quinta-feira (4), o herói da Marvel chega a seu oitavo filme nos cinemas, com três atores no papel (cinco, se contar os dois Peters de 'Aranhaverso'), produzido por dois estúdios diferentes.

Isso sem falar na participação do personagem em outras três produções dos estúdios da editora, que fazem com que o britânico Tom Holland seja o ator que mais interpretou o cabeça de teia nos cinemas.

No primeiro filme do Universo Marvel desde “Vingadores: Ultimato”, o mundo ainda tenta se reorganizar após metade da humanidade que desaparecera por culpa de Thanos em “Vingadores: Guerra Infinita” retornar tão repentinamente quanto havia sumido. Inclusive o próprio Homem-Aranha.

Assista o trailler e programe sua ida ao cinema:

Trailler de "Homem Aranha - Longe de Casa" | Autor: Divulgação

Leia mais:



Madonna: novo álbum é poderoso, trilingue e inovador

Fora de série: uma comédia hilária e frenética

Mateus Arruda: a voz do Amazonas que ganhou o mundo