Arraiá da Alegria começa nesta sexta-feira (5), no Aeroporto de Manaus

Manaus - Começa nesta sexta-feira (5) e vai até domingo (7), no estacionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste, o Arraiá da Alegria , que irá oferecer muita diversão, comidas típicas, espaço kids diferenciado e a atração nacional do humorista Zé Lezin.

Serão três dias de programação que envolve brincadeiras, danças, musical, show de humor.

A área Kids possui uma área de 1.600m², com mais de 10 opções de atividades, entre brinquedos infláveis até oito metros de altura, pula-pula para diversas idades, tiro ao alvo, pescarias e outros.

“O Arraiá da Alegria será um local para toda a família se divertir. Pensamos num espaço amplo e nas melhores atrações para surpreender a todos que forem prestigiar o evento neste fim de semana”, comenta um dos organizadores do evento, Hederson Cid.

Estrutura

Os organizadores do Arraiá da Alegria planejaram um espaço com toda a infraestrutura para atender o público que vai aproveitar a festa. Serão disponibilizadas 300 mesas no local, banheiros químicos e fraldário. Para quem for ao local, o estacionamento terá custo fixo de R$8, com disponibilidade de mais de 1.000 vagas.

Atração Nacional

Sucesso no cenário humorístico nacional, Zé Lezin estará em Manaus no dia 06 de julho, para um show de humor no Arraiá da Alegria. O espetáculo humorístico traz piadas, histórias e experiências de vida, em temas como relacionamento e política, tudo com muito bom humor e brincadeiras.

Quem desejar adquirir mesa para assistir o espetáculo de forma mais confortável, poderá adquirir o assento a R$ 40. Parte do lucro com as vendas das mesas será revertida em favor da Fundação Rio Mar, da Igreja Católica.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 98195-0022, 99392-6213 e 98121-0066.

Programação

Sexta-feira (5) - Bandas de música e danças – Início às 18h.

Sábado (6) - Atração nacional de humor, Zé Lezin – Início às 17h.

Domingo (7) - Musical infantil. Jonatas Sales Produções fará apresentação em homenagem aos personagens Baby Shark, a Bela e a Fera, Mundo Bita, Frozen, Homem Aranha, Pantera Negra e Homem de Ferro – Início às 17h.

