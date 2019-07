Espetáculo terá homenagem a Amy Winehouse no Teatro Amazonas

Manaus - De 19 a 28 de julho, o Teatro Amazonas e o Teatro da Instalação recebem a quinta edição da Série Encontro das Águas, projeto que une o erudito ao pop com espetáculos protagonizados pelos Corpos Artísticos da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Neste ano, a série terá homenagem a grandes nomes da soul music, como Amy Winehouse, um especial voltado a famosos musicais e até uma releitura das obras da icônica banda alemã Kraftwerk.

Os ingressos para a Série Encontro das Águas já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital: www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas . Os preços custam R$ 60 para plateia e frisas; R$ 40, para o 1º pavimento; R$ 30, para o 2º pavimento; e R$ 20, para o 3º pavimento. Todos os valores são referentes à inteira.

Ao todo, serão quatro grandes espetáculos: All Star, Playbill, A Arte da Guerra e Kunstwerk (gratuito). A curadoria do evento é do diretor dos Corpos Artísticos, maestro Marcelo de Jesus, e do assessor artístico, Átila de Paula que, para a edição de 2019, convidaram parceiros para estimular a criatividade dos eventos.



“Todo ano trabalhamos para inovar a série e surpreender as pessoas sem mudar a estrutura do evento, que é realizar o encontro entre o clássico e o popular. Para este ano, tivemos a parceria com a equipe do Mapingua Nerd (A Arte da Guerra), da Banda Aliases (All Star) e do ator Matheus Sabbá (Playbill), que nos ajudaram a pensar nos espetáculos”, declara o Maestro Marcelo de Jesus.

Confira os eventos:

All Star nos dias 19 e 27 de julho, 20h, no Teatro Amazonas

Em parceria com a Banda Aliases, o espetáculo All Star realizará uma viagem sobre os grandes nomes do soul, com foco em Amy Winehouse. “A ideia do projeto veio da banda, que era homenagear Amy, porém nós também pensamos em focar em nomes que inspiraram Amy, assim como em nomes que se inspiraram na cantora”, explica Átila de Paula.

O evento conta, além da banda Aliases, com a Orquestra de Câmara do Amazonas e Balé Folclórico do Amazonas, com regência do maestro Marcelo de Jesus, e também músicos convidados, como Carol Martins, Nay Souza, Humberto Sobrinho e Andrio Dias. O repertório terá hits de Amy como “You Know I’m no Good”, “Back to Black”, “Rehab”, entre outros sucessos. Além de Amy, o evento também terá obras de Green Miller, Stevie Wonder, Nina Simone, Ray Charles, Aretha Franklin, Michael Jackson, Adele, DaftPunk, e mais. “Teremos desde clássicos até artistas mais atuais”, comenta Átila de Paula.

Playbill, no dia 20, às 20h e dia 28, às 17h e 20h, no Teatro Amazonas

Uma releitura das cenas dos grandes musicais é a proposta do Playbill, espetáculo que passeia pela Disney e Broadway. Com colaboração do diretor cênico amazonense Matheus Sabbá, o evento contará com o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos (GVCA), Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, Coral do Amazonas e Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica.

“Como sempre, trabalhamos para criar um material original na Série Encontro das Águas. Então, para estes musicais, faremos uma releitura com arranjos nossos, coreografia própria, músicos convidados e muito mais”, diz o maestro Marcelo de Jesus.

O repertório terá obras de “O Rei Leão”, “A Pequena Sereia”, “Alladin”, “A Noviça Rebelde”, “Frozen”, “Chicago”, “Cats”, “Hair, “O Fantasma da Ópera”, “Os Miseráveis”, entre outros.



A Arte da Guerra, no dia 21, às 17h e 20h, e no dia 26, às 20h, no Teatro Amazonas



As trilhas sonoras dos grandes filmes de guerra, assim como as obras clássicas que inspiraram os compositores para esta temática, serão apresentadas no concerto “A Arte da Guerra”, criado em parceria com a equipe do Mapingua Nerd.



“Em 2018, entramos em contato com eles para que pensassem em projetos para a Série Encontro das Águas. Entre os projetos que eles entregaram, estava esse, que muito nos interessou. Apenas fizemos mais algumas inclusões no repertório, adicionando mais obras clássicas”, explica Marcelo de Jesus.

O concerto terá a participação do Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, Coral do Amazonas e Amazonas Filarmônica, além de um elenco de cosplayers que vai interagir com o público. “Teremos também vídeos em um telão com uma montagem de batalhas históricas e no Hall do Teatro a equipe do Mapingua também fará uma feirinha geek com a temática de guerras”, adianta o maestro.

“A Arte da Guerra” contará com trilhas de filmes como “Troia”, “300”, “O Último Samurai”, “O Último dos Moicanos”, “Três Homens em Conflito”, “Bastardos Inglórios”, “Star Wars”, “Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei”, além de obras clássicas como “A Valquíria”, de Richard Wagner, “1812”, de Tchaikovsky, e “Carmina Burana”, de Carl Orff.

Kunstwerk, no dia 25 de julho, às 22h, no Teatro da Instalação



Saindo do palco do Teatro Amazonas para o Teatro da Instalação, Kunstwerk será um concerto gratuito para homenagear a banda alemã Kraftwerk, em uma releitura experimental, substituindo os sintetizadores por teclados. “Este é o concerto mais experimental da Série. Como procuramos sempre inovar decidimos homenagear Kraftwerk, que é um dos marcos da música no final do século 20 e que influenciaram, de forma inédita, toda um linha estética na arte e na cultura, e um número enorme de bandas”, destaca Átila de Paula.



Para realizar o encontro com o clássico e erudito, Marcelo de Jesus e Átila de Paula pensaram em um compositor que dialogasse com a banda, e o nome que surgiu foi o do compositor alemão Johann Sebastian Bach, que também fará parte do repertório. De Bach também surgiu a inspiração para o nome do evento, devido a obra “Die Kunst der Fuge“ (A Arte da Fuga), unindo a palavra Kunst ao nome da banda e formando Kunstwerk (palavra alemã para obra de arte).

“Pensamos em Bach por ser o compositor mais cerebral e matemático de todos os compositores da música clássica e, analisando a obra dele e da banda, percebemos que eles têm muito em comum para se explorar. Será um concerto com um conceito diferente e muito interessante para os fãs da banda e para quem quer conhecer Bach e Kraftwerk”, diz Átila de Paula.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Arraiá da Alegria começa nesta sexta-feira (5), no Aeroporto de Manaus