Veja a programação do Festival Filhos&Tal que acontece neste domingo

Manaus - Quem se inscreveu gratuitamente para levar à garotada ao Festival Filhos&Tal, neste próximo domingo (7), tem de se preparar para uma maratona de diversão e entretenimento. A programação começa às 9h e se estende até às 19h, com muitas brincadeiras, oficinas, rodas de conversa e claro, shows de mágica, teatro, música, dança e performances circenses.

As brincadeiras e as oficinas estarão liberadas desde a abertura do evento, que acontece na Escola de Equitação Nissim Pazuello, localizada na rua Fortaleza, Adrianópolis. Já as rodas de conversas terão início às 9h30, intercalando com as apresentações no palco. Também haverá sorteios de bolsas de estudos ofertadas pelas escolas de arte que participam do evento, além da decoração de uma mesa de chá revelação e outros brindes surpresa.

“O evento é de entretenimento, mas também tem um cunho educativo, tanto para as crianças como para seus pais e mães, por isso, além dos shows e brincadeiras também teremos rodas de conversas com especialistas em cuidados infantis”, ressalta Fábio Owada, da Valendo Economia Criativa, responsável pela produção do Festival Filhos&Tal.

O produtor ressalta que, além das brincadeiras e dos shows, as crianças poderão contemplar alguns pequenos animais que habitam a hípica, como galinhas, coelhos e porquinhos da Índia, bem como os cavalos, que inclusive estarão à disposição para quem quiser dar uma ‘voltinha’ sobre suas celas.

Outra atração que deve dar o que falar é a Corridinha de Obstáculos da Togoal Sports, que vai por a garotada para se exercitar e dar muitas gargalhadas. As oficinas de slime, papercraft, robótica, hortinha caseira e lego education completam a programação interativa, que conta também com um grande circuito circense, onde as atividades vão de tecido acrobático a pernas de pau, malabares e acrobacias, além de brincadeiras tradicionais,

“Algumas brincadeiras são 100% gratuitas, outras terão valores simbólicos, mas os shows serão totalmente free”, ressalta Fábio Owada.

Ele lembra que o festival é uma promoção do portal de conteúdos materno-infantis www.filhosetal.com e conta com apoio institucional da Prefeitura de Manaus, Grupo Sabin, Empório da Papinha, Festas&Tal, RR Emergência, Happy Code e FunNow – Loja de Cenários.

Programação:

9h às 19h

Praça de alimentação, brincadeiras, oficinas e expositores criativos liberados para acesso

9h30 - Rodas de conversas com especialistas

Tenda 1 - Desenvolvendo o amor pelos filhos – Enfermeira Rhamilly Amud

Tenda 2 - Alimentação infantil e desenvolvimento – Nutricionista Ana Rita Gaia Machado e biomédico Jadson Leonel.

10h - Cenorito e sua turma – Teatro de bonecos com a Cia. Caminhos da Arte

10h30 - Esquete Circense com Meio Kilo e Neneca, da Cia. de Arte Trilhares

11h – Rodas de conversas com especialistas

Tenda 1 - O sono na primeira infância, com a psicóloga Ana Carolina Buzaglo

Tenda 2 - Introdução alimentar com amor aos bebês, com a nutricionista Ana Rita e a enfermeira Rhamilly Amud

11h30 - Espetáculo de mágica com o grande Lincoln Cifer

12h - Show musical com o Trio Do-RE-MICO

12h40 - Shows de dança da Cia. Arte Sem Fronteira

13h – sorteios

13h30 - Rodas de conversas com especialistas

1 – A escola no contexto familiar, com a psicóloga Annebelle Magalhães

2 – O papel do homem na criação dos filhos, com o pediatra Diego Serrão

14h - Brincadeiras com Tonton e Gica, da Cia. de Arte Trilhares

14h30

Show com Alex Alencar e Yasmim

15h – Corridinha de Obstáculo

16h - Espetáculo A linda Flor, com a Cia. de Arte Trilhares

16h40 - Show com Manoel Passos

17h20

Espetáculo de dança com a Cia. Arte Sem Fronteira

17h30

Viva o Teatro, com a Cia. Interart

18h10

Espetáculo Circo de La Mama, com a Cia. Cacompanhia

