Projeto musical busca dar visibilidade a artistas manauaras

Manaus- Acontece nesta sexta-feira (5), na cave do Belle Époque, a partir das 20h, a sétima edição do projeto “Spot” que visa dar destaque a artistas pouco divulgados no cenário artístico. O evento contará com duas atrações: Maycon e Julia Albook, que estarão em destaque fazendo apresentações autorais e covers da musicalidade nacional e local.

Com poucos lugares disponíveis, a sensação de exclusividade toma conta do local. Em determinado momento a luz começa a ser reduzida até a escuridão total é hora do show. O artista assume o microfone em uma performance no formato acústico, com direito a luzes apagadas ao redor. Ao artista, todos os holofotes.

Sétima edição do projeto "Spot" | Foto: Divulgação

A idealizadora do projeto, produtora cultural Carol Pedrosa, afirma que a iniciativa nasceu da necessidade de encontrar eventos em Manaus onde o artista seja o foco principal, e não apenas um coadjuvante no entretenimento da noite. “Já havia ido a eventos assim fora de Manaus e me impressionava o silêncio e atenção do público, coisa que eu ainda não tinha visto se popularizar por aqui”.

A produtora ainda comentou que os eventos intimistas estão se tornando cada vez mais frequentes, e a receptividade das pessoas para esse tipo de evento tem sido maior. “Fico muito feliz em fazer parte desse movimento transformador”, destaca.

O projeto Spot é um "safe place", ou seja, um lugar seguro para que os artistas manauaras tenham seus trabalhos conhecidos, admirados e respeitados por um público bem variado, uma experiência musical intimista pensada nos mínimos detalhes para que os convidados se conectem com a música do artista convidado.

Carol Pedrosa | Foto: Divulgação

O menu musical vai do rap ao pop internacional, passando pela MPB e pelo axé, a única certeza que se pode ter ao ir para o Spot é de conhecer artistas genuinamente bons e apaixonados pelo que fazem. Carol Pedrosa faz uma curadoria sensível dos talentos escondidos na noite manauara e traz as promessas da música amazonense com exclusividade para que o público experimente em primeira mão.

No mês de julho o projeto terá duas edições, uma acontecerá nesta sexta-feira, 05, com Maycon e Julia Albook; a outra no dia 26 com o cantor Dan Stump, sucesso com os clipes na internet. “Já temos nossa agenda fechada até setembro, inclusive com algumas edições especiais e outras surpresas”, destacou Carol.

*Com informações da assessoria

