Homem-Aranha: Longe de Casa arrecada R$ 8 milhões na estreia no Brasil

Exibido em 1.640 salas, Homem-Aranha: Longe de Casa é a maior estreia dessa semana. Na sequência, Peter Parker (Tom Holland) está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury (Samuel L. Jackson). Precisando de ajuda para enfrentar os Elementais, ele o convoca para lutar ao lado de Mysterio (Jake Gyllenhaal), um novo herói que afirma ter vindo de uma Terra paralela. Além da nova ameaça, Peter precisa lidar com a lacuna deixada por Tony Stark.



Homem-Aranha: Longe de Casa estreou na última quinta-feira (4) no Brasil, arrecadando R$ 8 milhões. Esta é a maior abertura para um lançamento no mês de julho da história no país.

Homem-Aranha: Longe de Casa segue em cartaz nos cinemas. O filme pode arrecadar até US$ 180 milhões no fim de semana de estreia nos EUA.

Leia mais:

