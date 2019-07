Longe da mídia, artistas amazonenses que você precisa conhecer agora

Talentos amazonenses da música, dança e artes plásticas que a mídia não 'dá bola' | Foto: Reprodução

Manaus - Não é de hoje que o Amazonas apresenta artistas extremamente talentosos, de diferentes estilos e gerações. Por toda a parte é possível encontrar artistas que produzem com qualidade. E em algumas situações o talento local não é reconhecido.

Todo ano, uma nova geração aparece para nos lembrar que a nossa música, dança e artes plásticas é uma das melhores do mundo. Pensando nisso, o Em Tempo listou seis artistas que você precisa conhecer agora.

Cantora Karen Francis, 19



Karen Francis,19 é amazonense, nasceu em Maués, mas passou pouco tempo na cidade e logo foi com a família para o município de Nova Olinda do Norte, 130 km distante da capital.

A música faz parte da vida da cantora e compositora desde a infância | Foto: Reprodução

A mistura musical começa com o pai brasileiro e mãe de Moçambique. Karen começou a cantar com quatro anos de idade e já se apresentava para o público e aos oito anos cantava com o pai na igreja.

Karen conta que o talento seguiu naturalmente, principalmente pela influência musical que tinha dentro de casa. "Nunca parei e pensei 'vou ser cantora' partiu muito da minha vivência. A música sempre fez parte da minha vida", relembra.

A artista e a família vieram para Manaus no ano de 2016 e o caminho pela música foi desenhado de forma natural. Hoje é a principal fonte de renda da artista, que trabalha com produções autorais e como cover. Além disso, a artista dá aulas de canto.

Karen Francis é artista local e dá aulas de música | Foto: Reprodução

"Sempre tive vontade de fazer parte da produção cultural e educação musical em todas as vertentes artísticas.Tenho como ideal trabalhar com produção cultural, é o que mais quero hoje fazer", ressalta.

O estilo musical favorito de Karen Francis é música popular brasileira (MPB). O trabalho gravado é POP com a mistura de outros gêneros musicais. A musicalidade negra é marcante na voz e letra da cantora e compositora.

Karen Francis tem estilo voltado para a música popular brasileira | Autor: Externo: YouTube

Dançarina Cinthya Simukaua, 21

Cinthya Simukaua, 21, começou a dançar com 12 anos. Ela participou de um projeto na Escola Municipal Antônio Matias Fernandes, chamado Encantart. A bailarina acompanhava a amiga em alguns ensaios e se encantou com a dança.

Cinthya é artista premiada no estado | Foto: Reprodução

Cinthya pediu para entrar no grupo e participou por mais de cinco anos. Durante a participação, a dona do Centro de movimento- Step, Mary Elen Carvalho, fez o convite para a artista participar da amostra anual e a bailarina logo aceitou.

"Eu comecei a participar de eventos da academia e ficar completamente apaixonada pela dança, que antes não tinha muitos atrativos para mim. Um ano depois fui chamada para participar da companhia de dança dessa academia e até hoje estou dançando diversas modalidades como jazz, ballet clássico, contemporâneo, urbana, brasileiras, salão e muitas outras", conta.

Desde os 12 anos a bailarina tem a dança como paixão | Foto: Reprodução

Cinthya é bailarina premiada em vários festivais de dança na cidade e no interior. Esses são alguns dos concursos vencidos pela artista:

Mostra de dança de Manaus (MODAMA)- Campeã 2012,2013,2014,2015

Festival universitário de dança da Ufam (FEUDAN) - 2014-2015

· 1º Lugar na categoria juvenil II- moderno e contemporâneo- conjunto

· 1º Lugar na categoria avançado-moderno e contemporâneo- conjunto

· 1º Lugar na categoria adulto- jazz

· 1º Lugar na categoria adulto- danças populares- conjunto

Festival Internacional de dança de Manaus

· 3º Lugar-moderno e contemporâneo- conjunto

Artistas plástico Marcos Afonso

Marcos Afonso, homem apaixonado pelo Rio Negro relata que começou a produzir nas artes plásticas porque queria deixar algo para os filhos e os netos.

Marcos Afonso carrega a paixão pela cidade nas telas de pintura | Foto: Reprodução

Na casa simples e bem decorada guarda o ateliê com telas prontas e desenhos para finalizar. O zelo e as coisas arrumadas em seu devido lugar é a marca do artista. Marcos traz o gosto pela pintura com desenhos vivos e cores chamativas.

Com as obras expostas Marcos Afonso é um dos artistas plásticos que mais retrata a vida manauara | Foto: Reprodução

São mais de 40 anos expondo e criando arte. Marcos já expôs o trabalho em diversas galerias e amostras de arte na cidade de Manaus. O artista, na maioria de suas obras, retrata as lendas amazônicas, o dia-a-dia do homem caboclo e a região norte como sua grande fonte de inspiração.

Exposição no primeiro salão de artes pan Amazônica em 2016 | Foto: Reprodução

Escritores Danna Dantas, 24 e Zedu, 26

Danna Dantas, 24 e Luiz Eduardo (Zedu), 26 são os criadores do projeto Urban Cookie com produção de textos e ilustrações. Os artistas iniciaram em abril de 2018 com exposição dos materiais em espaços voltados para as artes e em perfis de redes sociais.

A ideia do projeto é que sejam histórias curtas sobre personagens anônimos que moram na mesma cidade anônima e imaginária. Os textos e ilustrações são pensados em um contexto urbano, trazendo temáticas que são comuns, como solidão, medo, amadurecimento, etc.

A dupla une ilustrações e textos relatando o cotidiano | Foto: Arte Desirée Souza

“O Urban Cookie é uma parte pequena da vida urbana, a gente tenta retratar de um jeito bonito pra lembrar que o comum também pode ser incrível”, ressalta a artista.

Zedu brinca ao contar que decidiu fazer ilustrações desde que assistiu o filme Titanic, pois sua arte é focada em pessoas e comportamentos reais do dia a dia.

Redes sociais: @zedu.art/ @mundanna/ @urbcookie

Designer Larissa Mendes

Larissa Mendes,19 decidiu fazer design gráfico quando a vontade de cursar moda se desfez ao se deparar com a desvalorização da profissão no Amazonas e o preço alto do curso. Hoje, Larissa aperfeiçoou a técnica lettering, o chamado desenho de letras.

A artista atualmente dá aulas em uma escola de artes que abriu junto com as amigas, chamada A Godê. Larissa faz ilustrações e colagem manual. "Costumo dizer que a arte é minha dona e ela que me controla. Quando ela quer ser expressada, sai do jeito que quer, seja em forma de lettering, colagem, poesia, ilustração, etc.”

Colagem e desenho são algumas das habilidades da artista | Foto: Arte Desirée Souza

Redes sociais:@la.risca

Artista plástica Laíssa Santos

Laíssa Santos,19 é estudante de ciências biológicas, mas revela que a arte sempre foi a sua paixão desde criança. O trabalho desenvolvido por Laíssa é o desenho, a pintura e colagem. Faz pouco tempo que a artista passou a expor o seu trabalho, porque não conhecia espaços que promovessem a interação entre os artistas e o público.

“Apesar de desenhar desde que me entendo por gente, nunca fui de expor ou trabalhar de fato nisso, pois não via muito espaço para os artistas em Manaus, embora a cena artística do norte seja muito plural e rica", declara.

A artista ilustra pensamentos e sentimentos | Foto: Arte Desirée Souza

O estilo de Laíssa não é definido por ela mesma, mas busca ilustrar pensamentos, sentimentos e sonhos. “Sempre defino minha arte como uma 'baguncinha' por não gostar de me prender em um estilo específico, estar sempre experimentando coisas novas e descobrindo novas formas de ilustrar o que penso", conta.

Redes sociais: @instagram.com/passarinhk

Mateus Arruda: a voz da Amazônia que ganhou o mundo