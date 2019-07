12 arraiais movimentam o fim de semana em Manaus

Manaus - O mês de julho chegou e, com ele, o circuito de Festivais Folclóricos nos Bairros continua com atrações em diversas zonas da cidade. Neste fim de semana, até o domingo (7), 12 arraiais iniciam os festejos em suas comunidades.

Na zona Sul, o 10º Circuito do Festival Folclórico do Cajual iniciou nesta sexta-feira (5), na avenida Lourenço da Silva Braga, no Morro da Liberdade. Tradicional festa no calendário da zona Sul, o evento traz aos moradores danças, quadrilhas cômicas e barracas com comidas típicas. O evento acontece até domingo e nos próximos dois fins de semana, de 12 a 14 e de 19 a 21/7, sempre entre 18h e 0h.

Já o Arraial da Paz, em sua 33ª edição, traz como temática o meio ambiente. Uma das organizadoras, Tereza de Oliveira, destacou que haverá entre os festejos, a distribuição de mudas de plantas ornamentais e medicinais e uma palestra a respeito da arborização.



Ela convidou os moradores do Japiim e adjacências a participar do Arraial da Paz, e destacou o apoio da Prefeitura de Manaus pelo amparo à realização dos festivais. Com início às 17h, o Arraial da Paz acontece apenas neste sábado (6) e domingo (7), na rua José de Macedo e esquina da rua Travessa S8, no Japiim.



Também na zona Sul, acontece o Festival Folclórico do bairro Petrópolis, entre os dias 5 a 7 e 12 a 14 de julho, sempre a partir das 18h. A festa ocorre na rua Anderson de Menezes, no campo de areia do conjunto Jardim Petrópolis.



Ainda no Petrópolis, o 26º Festival Folclórico no Campo do Penarol agita o campo de futebol da rua Danilo Corrêa, a partir das 19h30, nos dias a 5 a 7, 12 a 14 e 19 a 21 de julho.



Outra opção é o Arraial do Vilas, marcado para agitar a rua Sátiro Dias, no bairro São Francisco, até domingo, às 16h.

Fechando o circuito da zona Sul, o 18º Festival Folclórico da Rua Afonso Pena vai agitar a rua de mesmo nome, entre as ruas Nhamundá e Japurá, no bairro Praça 14 de Janeiro. A festa também acontece até domingo, com início às 17h.

Zona Centro-Sul



Com 20 anos de tradição, o Festival Folclórico da AMA (Associação dos Moradores do Aleixo) acontece na praça Ivanete Cintra, no Jardim Paulista, no bairro Aleixo, nos dias 5, 6 e 7 de julho, sempre das 19h à 1h.



Um dos representantes da comunidade, Mauro Sérgio, destacou o apoio dos moradores e convidou o público de Manaus a participar do festival, que terá apresentação de danças, barracas com comidas típicas e shows de artistas da cena local, como a banda Treme Terra e a cantora Leninha Tsunami.



O festival começa neste fim de semana e continua nos próximos dois, de 12 a 14/7 e de 19 a 21 de julho, com início às 18h e término à 1h, na praça Ivanete Cintra, rua A, Aleixo.



Zona Norte



O 11° Festival Julhino da Comunidade Mundo Novo iniciou nesta sexta-feira (5), e segue até o domingo (7), além de mais dois fins de semana: 12 a 14 e 19 a 21 de julho, sempre a partir das 18h.



O presidente da Associação de Moradores, Jordeney Guimarães, destacou que a festividade será plural, abrangendo diversas danças e categorias. Além disso, ele citou uma novidade: a disputa em duelos de quadrilhas tradicionais. O festival acontece na avenida B, na comunidade Mundo Novo, bairro Cidade Nova I, próximo ao supermercado Maná.



Também na zona Norte, tem comemoração dupla no bairro Cidade de Deus, que promove a 16ª edição de seu festival folclórico e também seu aniversário. A festa acontece até domingo, a partir das 14h, na rua Nova Londrina, ao lado do Cekam.



Outra opção é o Arraial de São Lucas, que vai ocupar a rua São Lucas, 25, no bairro Colônia Santo Antônio, neste fim de semana, com inicio sempre às 17h.



Zona Leste



Na zona Leste da cidade, uma das atrações é o 7º Festival Folclórico do Campo do Gaviões, que acontece no campo de mesmo nome, entre as ruas 4 e 5, na 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira. A festa acontece nos dias 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de julho, sempre a partir das 18h.



Zona Oeste



Já na zona Oeste da cidade, a festa fica por conta da 34ª edição do Festival Folclórico Gloriano. Os festejos, que vão de até domingo, e acontece na Ligação Viária Presidente Dutra, no bairro Glória, sempre a partir das 18h.



Além disso, outros bairros da cidade continuam a receber os festivais que já começaram suas atividades. A programação completa, que segue até agosto, está disponível no portal Viva Manaus, em vivamanaus.com/festivais2019.



*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Veja a programação do Festival Filhos&Tal que acontece neste domingo