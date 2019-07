Modelo amazonense é a campeã do Miss Nikkey Brasil 2019, em São Paulo

Manaus - A modelo amazonense Marjorie Honda, de 25 anos, foi escolhida como a grande campeã do Miss Nikkey Brasil 2019. O evento aconteceu na noite do último sábado (6), na São Paulo Expo, em São Paulo (SP).

Marjorie diz estar se sentindo realizada por trazer a faixa para o Estado. "Eu estou muito feliz. Foram dias que me preparei para trazer essa faixa para o meu estado querido. Só tenho a agradecer a Deus por me proporcionar essa alegria. Obrigado pelo apoio, Amazonas", expressou.

O Miss Nikkey Brasil é um concurso de beleza feminina nacional realizado anualmente desde 2008. O evento tem como objetivo propagar a imagem da cultura nipônica no Brasil, além de promover a integração de comunidades nipônicas de várias partes do País e divulgar e preservar a cultura japonesa. Todas as modelos participantes têm ascendência japonesa.

*Com informações da assessoria.

