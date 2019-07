Cameron Boyce, astro da Disney, morre aos 20 anos

O ator americano Cameron Boyce, conhecido por papéis em filmes da Disney como "Descendentes" e pela série "Jessie", morreu neste sábado (6) aos 20 anos, informou a emissora ABC.

Segundo comunicado de um porta-voz da família, Boyce foi vítima de uma “condição preexistente” que estava sendo tratada. A nota diz que ele morreu enquanto dormia e não deu mais detalhes da condição. “Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento de grande dificuldade enquanto lamentamos a perda do nosso querido filho e irmão.”

Boyce, nascido em Los Angeles, estreou no cinema no filme de terror "Espelhos do medo" (2008), aos nove anos. Dois anos depois, apareceu na bem-sucedida comédia de Adam Sandler "Gente grande" (2010), antes de se tornar um astro do Disney Channel.

No canal, ele também trabalhou em produções como "Jake e os piratas da Terra do Nunca" e "Bunk'd". Além disso, participou de videoclipes como o da música "That green gentleman", da banda Panic! at the Disco.

